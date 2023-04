CRAMPO EIGHTEEN: ascolta in anteprima streaming il nuovo album “Mother Cloud”

“Mother Cloud” è il nuovo album dei pugliesi Crampo Eighteen, nato come progetto solista di Nino Colaianni ma diventata negli anni una vera e propria rock band di quattro elementi.

Trattasi della seconda fatica discografica per la band di Bari, pubblicata a due anni dal precedente “Mojo Bag” e in uscita il 28 aprile per la label indipendente Trulletto Records, che si è contraddistinta in questi anni come un vero e proprio punto di riferimento per sonorità rock, blues e indie.

Nino Colaianni è una delle figure di culto della scena alternative pugliese e non solo. Fu il membro fondatore dei That’s All Folks!, band psycho-stoner attiva in Italia dal 1992 al 2000 con all’attivo diversi album e uno split su vinile con la stoner band californiana Nebula (ex Fu Manchu).

Il sound dei Crampo Eighteen non a caso è fortemente impregnato di garage rock, psichedelia, blues ruvido e stoner, con un occhio attento alla musica cantautorale americana.

Ad anticipare l’uscita del dico, il singolo “I Wanna Die”, accompagnato da un videoclip diretto da Massimo Floro.