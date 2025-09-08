COUSCOUS A COLAZIONE: ascolta in anteprima il singolo “Sempre solə”

«“Sempre solə” è un inno all’autodeterminazione, un brano che racconta con intensità il percorso verso l’indipendenza emotiva.

Affronta il bisogno di approvazione e il senso di solitudine che ne deriva, per poi affermare la consapevolezza che la forza per cambiare può venire solo da dentro.

Un invito a smettere di compiacere gli altri e a scegliere, con coraggio e autenticità, la propria strada.»

Ascolta Sempre solə

CousCous a colazione

CousCous a colazione sono un progetto che fonde sonorità dance e pop a influenze jazz e R&B. Nascono nel 2020, dall’incontro tra la cantante italo-mozambicana Wilma Fatima Matsombe ed il produttore Mattia Mennella, ma presto si aggiungono Gioele Cangini (chitarra), Antonio Casalino (batteria e pad) e Giacomo Cortesi (basso e synth).

La ricerca sonora nei loro brani è meticolosa: complesse texture e layer di synth si sovrappongono a ritmiche solide e bassi profondi. È una costruzione maniacale, ma con groove e anima.

Riescono in poco tempo ad affermarsi nella scena indipendente italiana, arrivando in finale nei più importanti contest nazionali come Musica da Bere, Arezzo Wave, Music is the Best, Zona d’Ombra, Palchi Belli e vincendo il bando Encoder nel 2023.

Nello stesso anno pubblicano il loro primo EP, “Luce”, dando via a un tour che li porta sui palchi di festival e club in tutta Italia e anche all’estero – tra questi: Afrobrix Festival, Covo Club, Barezzi Festival, Sghetto Club, La Tenda, Bronson Club, Off Topic, Vivi Fortezza, Rumors, Rumagna Unite, Binario 69, Bachelite Clab, Es Gremi.

