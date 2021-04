COMRAD: ascolta in anteprima il disco “Restiamo Vicini”

Comrad è una esigenza, è la voglia di accorciare le distanze in un momento in cui il distacco è considerato la cura dei nostri giorni. 4 amici, 3 città, 2 nazioni, 1 ep.



Registrato tra Manchester, Roma e Bari, puro punk rock melodico, dritto e sincero. “Restiamo vicini” (Artwork: Stefano Boselli) è il titolo di un EP che racchiude 5 pezzi, frutto di positività e di grida necessarie in un silenzio privo di colori.



Registrato da Marco Fischetti, Alessandro Donadei e Andy Dazzler rispettivamente al DeathStar Studio (Ba), Jedi Sound Studio (Roma) e Through The Roof Recording Studio (Manchester), l’ep è stato missato e masterizzato da Andy Dazzler in Inghilterra.

Con un occhio verso il mondo americano dei Pulley, Much the same e Ataris l’EP dei Comrad uscirà in Italia, in Scozia ed in Inghilterra su cassetta il 15 Aprile 2021 grazie alla collaborazione tra Kallax Records, Upwind Records e Ripcord Records.



https://www.instagram.com/comrad_band/

https://youtu.be/3J28bh36n9Y