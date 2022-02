CARON DIMONIO: ascolta in anteprima streaming il disco “Porno Post Mortem”

“Porno Post Mortem” (Atmosphere records) è il quarto album dei Caron Dimonio, duo apparso sulla scena indipendente italiana ed estera nel 2013.

Il nuovo disco inizia a prendere forma nell’inverno del 2019 nella campagna romagnola, nel Lotostudio di Filetto (Ravenna), ormai quartier generale della band, gestito dall’amico e produttore Gianluca Lo Presti. L’intento come sempre era quello di riordinare idee ed esperienze accumulate negli ultimi 2 anni di attività (Religio era uscito nel dicembre 2017) fra concerti e nuovi demo. L’uscita del nuovo album era prevista per l’autunno 2020, ma la realizzazione è stata ostacolata dall’emergenza Covid; l’impossibilità di potersi riunire con regolarità nel Lotostudio ha reso molto difficoltose le prove e le registrazioni. In balia degli eventi si riesce a completare il lavoro di riprese, mixaggi e masterizzazione nell’aprile 2021.

Nel 2019 nel frattempo entra a far parte della band come terzo elemento Lorenzo Brogi, già attivo nella band dal 2017 come turnista alla batteria, unendosi così agli storici Giuseppe Lo Bue e Filippo Scalzo. Dopo numerosi live e prove insieme Lorenzo entra in simbiosi con Filippo e Giuseppe e inizia a contribuire alla realizzazione dei brani non solo come batterista, ma anche con azzeccati inserti di elettronica e “tappeti” di synth, che si incastrano perfettamente con la sensibilità electro, noise, postpunk del duo.

Con Porno Post Mortem i Caron Dimonio vogliono dare una personale interpretazione della tematica “Eros e Thanatos”. I testi sono “non narrativi”, il filo conduttore che lega le canzoni dell’album sono la sessualità, l’amore e la morte.

I Caron Dimonio nascono a Bologna come duo, formato da Giuseppe Lo Bue che si occupa dei synth, drum machine, della chitarra, del piano e della voce, e Filippo Scalzo (già bassista dei The Black Veils band Post Punk/New Wave bolognese) al basso. Le prime bozze delle canzoni hanno preso forma alla fine del 2012 nella casa di Giuseppe. Il progetto ha preso maggiormente forma agli inizi del 2013 con Filippo e le sue “appropriate” linee di basso.

Le canzoni sono un incidente fra post punk ed elettronica, con qualche “spruzzata” di noise, i testi (ermetici, non narrativi) affrontano tematiche suggestive e decadenti, le strutture dei pezzi sono minimali.

