ALESSANDRO FERRETTI: ascolta in anteprima il disco d’esordio “Basta Walter”

“Mentirei a me stesso se per presentare il mio primo album dicessi che ho sentito un’urgenza emotiva tale da farmi correre davanti ad un microfono e urlarci dentro i miei disagi così da sentirmi più leggero. Sarebbe vero in minima parte, perché ovviamente ho qualche sentimento incastrato in gola da sputare fuori ma è così per tutti quanti e io non mi sento tanto più profondo. Quello che è successo è che ad un certo punto ho sentito che limitarmi ad ascoltare la musica che amavo non mi bastava più, volevo proprio produrre qualcosa di mio.

“Basta Walter!” è semplicemente il frutto di un mio divertimento viscerale: per la musica, i suoni ed i rumori. Lo stesso divertimento di fondo che emanano le anime di Paul McCartney e Brian Wilson e proprio quest’ultimo ho voluto omaggiarlo prendendo le sue iniziali e intitolare di conseguenza l’album.

La canzone che ha dato il “La” al processo creativo è stata “Semplicemente Io”, traccia che apre il disco. Come tutti gli altri brani nasce strimpellando qualcosa con il primo strumento sotto mano e sviluppata mattoncino dopo mattoncino nel corso di mesi e anni. L’unica canzone che è rimasta uguale dall’inizio alla fine è “Se Vuoi”. Il mio amico Francesco Pinto (che ha anche curato i mix dell’album) mi mandò un giorno una registrazione in cui strimpellava gli accordi ed accennava una timida melodia senza testo che ho trovato da subito incantevole. La sera stessa incastrai in quella melodia un testo scritto in qualche minuto ed è così che è nata la mia canzone preferita del lotto. La stessa melodia ritorna nell’ultima traccia “Essere Qualcuno per Te” prima della coda finale delirante che con il mantra “sono un topo! SONO UN TOPO!” mi ricorda che alla fine l’unica cosa che conta è divertirsi e non importa quanto tu sia miserabile”.

Alessandro Ferretti, songwriter bolognese classe 1999, confeziona brani che ridipingono la canzone italiana con i colori della migliore creatività britannica e americana. Cresciuto nel culto di Brian Wilson e Paul McCartney decide imboccare una strada da polistrumentista songwriter iniziando a comporre e creare i suoi esperimenti sonori e a esibirsi in solo in giro per l’Emilia Romagna. Trascorre il 2024 a scrivere, produrre e registrare la collezione di brani che finiranno per dare forma al suo primo LP. Nel novembre 2024 inizia la collaborazione artistica con Ugo Cappadonia e l’etichetta da lui fondata Elefante rec. Insieme a Cappadonia e al batterista Emanuele Alosi (ex Stella Maris e collaboratore di Francesco Sarcina, Il Genio, Alessandro Grazian, Alessandro Alosi, Diego Mancino) lavorando tra Bologna e Milano, termina le registrazioni dei brani a gennaio 2025.

