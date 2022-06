WHITESNAKE: cancellato lo show di questa sera a Milano

Si comunica che lo show di questa sera di WHITESNAKE, previsto all’Alcatraz di Milano, è cancellato per motivi legati allo stato di salute di alcuni componenti della band.

È possibile richiedere rimborso monetario del biglietto entro il 28 luglio presso il sistema di biglietteria dove si è effettuato l’acquisto.

La band ha dichiarato:

“Cari fan di tutto il mondo,

Abbiamo fatto un sacco di strada per tutto il mondo nella prima parte del nostro Farewell Tour dando tutto il meglio che potevamo a voi, i nostri fan. Le difficoltà legate agli spostamenti sono le stesse per tutti noi e stiamo cercando di mantenere tutti in salute e al sicuro.

Sfortunatamente siamo stati colpiti recentemente da un paio di situazioni che stiamo gestendo, al meglio che possiamo. Prima è successo al nostro amato band leader Reb Beach che ha dovuto saltare un paio di show nell’attesa di guarire e che adesso sta meglio. Poi il leggendario Tommy Aldridge, e non siamo stati nelle condizioni di suonare al Rock Imperium Festival di Cartagena lo scorso sabato. La buona notizia è che inizia a sentirsi meglio e non vede l’ora di tornare e suonare per voi.

Purtroppo però sono stato ora colpito duramente anche io. Mi sentivo sottotono due giorni fa e mi è stata appena diagnosticata un’infezione al setto nasale e alla trachea. Il dottore ha raccomandato 5 giorni di riposo in cui non posso cantare.

Sfortunatamente questo si traduce nel fatto che non saremo in grado di suonare i prossimi show in Milano e Vienna, mentre stiamo prendendo una decisione anche su Zagabria.

Sono veramente dispiaciuto per tutti i fan che avevano pianificato di venire a vedere il nostro Farewell Tour in queste città. La mia volontà è quella di tornare in forma al più presto possibile e recuperare gli show rimanenti. Siete tutti nei nostri cuori”.

David Coverdale