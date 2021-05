RACHELE BASTREGHI: annunciate le date del “Psychodonna Tour 2021”

Rachele Bastreghi finalmente in tour, pronta a portare in giro per l’Italia il suo nuovo disco intitolato PSYCHODONNA, il suo primo vero album da solista.

“PSYCHODONNA” (Atlantic/Warner Music Italy) è il racconto di un viaggio interiore, “un rifugio buio che cerca il sole”. Il titolo esprime la personalità sfaccettata e apparentemente contrastante della cantautrice, che con queste canzoni compie una vera e propria presa di coscienza attraverso quello che lei stessa definisce “un volo intimo e faticosamente libero” nella dimensione femminile.

23 Giugno – Genova – Festival Lilith

25 Giugno – Bollate (MI) – Festival di Villa Arconati FAR

30 Giugno – Carpi (MO) – Piazza dei Martiri / Festival Mundus

11 Luglio – Prato – Anfiteatro Museo Pecci

16 Luglio – Sant’Arcangelo (FC) – Sferisterio / Sant’Arcangelo Festival

13 Agosto – Bergamo – Piazza Degli Alpini / Summer R”EVOL”UTION

28 Agosto – Montefano (MC) Mat MC

30 Settembre – Roma – Roma Europa Festival

“Psychodonna è una donna che vive di contrasti, di mondi opposti che si attraggono, che lotta per fare pace con sé stessa ed essere libera. Questo album è il diario intimo in cui trova il coraggio di mettersi a nudo, di dare spazio alle tante sfaccettature che la abitano e trovare, in qualche modo, il suo equilibrio. È un viaggio introspettivo, faticoso e a volte spietato ma con uno slancio positivo e speranzoso. È un disco che nasce in acque profonde ma dai fondali cerca il sole.”

Composto da 9 tracce, “PSYCHODONNA” è impreziosito dalle voci di importanti amiche e collaboratrici: oltre a Silvia Calderoni su “Penelope”, nel brano “Due ragazze a Roma” al fianco di Rachele troviamo Meg (che firma anche una parte del testo) e l’attrice e chanteuse Chiara Mastroianni.

Il primo singolo estratto dall’album è “PENELOPE”, che vede, anche nel video, la partecipazione di Silvia Calderoni, attrice di cinema e teatro, performer e danzatrice che da anni lavora sul corpo come elemento di riflessione pubblica sull’arte e sull‫’‬identità. Diretto da Giulia Achenza e prodotto da Basement Headquarter, il videoclip racconta un viaggio nelle molteplici sfaccettature della natura femminile. Luci e ombre si alternano sul set di un concerto onirico che diviene danza frenetica e celebrazione tra volti di donne in cui l’artista ritrova la Psychodonna che abita in sé e in ognuna di loro.

Sul palco Rachele Bastreghi sarà affiancata dalla “Psychoband”, composta da Mario Conte (co-produttore dell’album, alle tastiere e programmazioni), Marco Benz Gentile (basso, chitarra elettrica, synth e violino), Marco Carusino (basso e chitarra) e Leziero Rescigno (batterie).

“Finalmente si parte! Psychodonna e il suo mondo sonoro saranno in giro per bellissimi luoghi. Sul palco con me la mia fortissima parte maschile in carne ed ossa, vale a dire la Psychoband. A presto!”