THURSTON MOORE Group ad aprile 2023 in concerto a Milano e Roma

L’energia creativa di THURSTON MOORE è inestinguibile, così come la sua capacità di affascinare e ispirare intere generazioni di fan e musicisti.

L’ultima volta che abbiamo avuto l’occasione di vedere dal vivo il suo dirompente genio creativo è stata la scorsa estate, con quattro live totalizzanti e impeccabili anche grazie alla presenza della sua super band di pesi massimi come Deb Googe dei My Bloody Valentine, Jon “Wobbly” Leidecker dei Negativland e James Sedwards, che torneranno nel nostro paese in primavera per due live leggendari!

THURSTON MOORE Group

1 Aprile 2023 – Milano – Arci Bellezza

2 Aprile 2023 – Roma – Monk

Biglietti in vendita su DICE

Chitarrista e cantante, co-fondatore della band newyorkese Sonic Youth, Thurston Moore si presenta sulla scia dei suoi più recenti successi: gli album The Best Day (2014) e Rock n Roll Consciousness (2017), che l’hanno riconfermato come uno dei maestri assoluti del rock d’avanguardia

Oltre a essere uno dei musicisti più apprezzati al mondo, Moore è noto anche per la qualità letteraria della sua scrittura tanto da aver insegnato alla Jack Kerouac School, la celebre scuola di scrittura fondata da Allen Ginsberg e Anne Waldman alla Naropa University di Boulder (Colorado).