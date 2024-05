The SCRIPT presentano il nuovo album “Satellites” in concerto l’11 dicembre a Milano

The Script arrivano in Italia con un imperdibile appuntamento l’11 dicembre 2024 al Fabrique di Milano.

La band irlandese da 10 miliardi di stream arriva nel nostro paese dopo due anni con una data milanese che farà parte del “Satellites World Tour”, il tour dedicato al nuovo album “Satellites” in uscita il 16 agosto.

I The Script hanno rilasciato il nuovo singolo “Both Ways”, estratto dal prossimo lavoro in studio “Satellites”. Conosciuti in tutto il mondo, vantano brani di grandissimo successo tra cui “Hall Of Fame” (feat. Will.i.am), “The Man Who Can’t Be Moved”, “For The First Time”, “Superheroes”, “Breakeven”, “We Cry”, “Rain” e “I Want It All”.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/44VArGA