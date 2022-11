THE SCRIPT + Moncrieff: le foto del concerto al Fabrique di Milano

Foto di Andrea Ripamonti

I The Script si sono esibiti ieri sabato 12 novembre 2022 al Fabrique di Milano per il loro Greatest Hits Tour 2022.

La band, formata da Danny O’Donoghue (voce, piano chitarra), Mark Sheehan (voce, chitarra) e Glen Power (batteria), ha debuttato nel 2008 con il singolo We Cry seguito dall’album The Script che ha venduto più di 1 milione e mezzo di copie in tutto il mondo.

Nel corso della loro carriera i The Script, sempre fedeli al loro stile distintivo fatto di motivi accattivanti, melodie irresistibili e sentimenti travolgenti, hanno pubblicato gli album Science & Faith del 2008 che includeva la famosissima For The First Time, #3 del 2012 contenente Hall of Fame in collaborazione con will.i.am, No Sound Whitout Silence del 2014, Freedom Child del 2017, Sunsets & Full Moons del 2019 anticipato dal singolo The Last Time.

I The Script grazie al loro fedelissimo pubblico hanno riempito le arene di tutto il mondo con esibizioni memorabili ed hanno preso parte ai più importanti festival europei come il Pinkpop Festival, The Isle of Wight Festival, il T in the Park e l’iTunes Festival ottenendo diverse candidature ai Brit Awards come Best International Act.

Per celebrare la loro carriera, il 1° ottobre i The Script pubblicheranno Tales From The Script Greatest Hits. L’album conterrà tutti i più grandi successi dei sei album pubblicati dal gruppo irlandese nonché punti fermi nelle scalette dei loro concerti.

Clicca qui per vedere le foto dei The Script e di Moncrieff al Fabrique di Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).