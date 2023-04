È morto Mark Sheehan, il chitarrista e fondatore dei The Script aveva 46 anni

È morto dopo una breve malattia Mark Sheehan: il chitarrista e fondatore, insieme al cantate Danny O’Donoghue, della band irlandese dei The Script aveva 46 anni.

L’annuncio ufficiale è arrivato tramite un post sui social della band.

I The Script sono un gruppo pop rock irlandese formatosi a Dublino nel 2001. La band è composta da Danny O’Donoghue (voce, pianoforte, tastiere, basso, sintetizzatore), Mark Sheehan (chitarra) e Glen Power (batteria).

Il successo della band arriva con il primo singolo We Cry, pubblicato nell’aprile del 2008: il brano ottiene una massiccia programmazione radiofonica in tutta Europa e riceve numerosi riconoscimenti, entrando nella classifica dei brani più venduti in diversi paesi. We Cry consente ai The Script di farsi conoscere anche al di fuori dal Regno Unito, e permette al loro singolo successivo, The Man Who Can’t Be Moved, di ricevere la stessa accoglienza: il singolo esce infatti a settembre 2008, un mese dopo l’album di debutto The Script, e ne traina le vendite posizionandosi al secondo posto nelle classifiche britanniche, irlandesi, e danesi.

“L’amato marito, padre, fratello, compagno di band e amico Mark Sheehan è morto oggi all’ospedale dopo una corta malattia. La famiglia e la band chiedono ai fan di rispettare la loro privacy in questo momento così tragico”.