SHYGIRL in concerto il 12 dicembre al Circolo Magnolia di Milano

Rapper multidisciplinare, cantautrice e regista, Shygirl ha catturato l’attenzione su di sè sin dal suo debutto con ‘Cruel Practice’, l’ep del 2018, a cui ha fatto seguito il debutto sulla lunga distanza, l’acclamato ‘Nypmh’, pubblicato nel 2022.

SHYGIRL

MARTEDI’ 12 DICEMBRE – SEGRATE (MI) – CIRCOLO MAGNOLIA

Via Circonvallazione Idroscalo, 41

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3QSWxCU

22 Euro + prevendita

27 Euro in cassa la sera del concerto

ingresso riservato ai possessori di tessera ARCI

Affermando allo stesso tempo il suo potere e la sua libertà, pur desiderando tuttavia l’amore, Shygirl offre lirismi e ritornelli accattivanti che raccontano storie di relazioni, desideri sessuali e frustrazioni romantiche. Con una produzione lussureggiante, Shygirl ci porta nel viaggio di cosa significhi l’intimità per una donna che è considerata ‘troppo calda da gestire’. Le sue melodie si intrecciano con suoni di bassline, garage, dancehall e hip hop, scorrendo come un’abile danza.

Originaria del Regno Unito, Shygirl è la nuova regina del cool e sta diventando famosa nella musica elettro-pop grazie ai suoi flussi sensuali ed alla sua disinvolta sicurezza nei pezzi da club.

In ‘Nypmh‘ l’artista mostra la sua vulnerabilità, mentre trova libertà nella rivelazione personale. Shygirl attinge al suo amore per il pop e l’R&B degli anni ’90, prendendo spunto dall’era di ‘Ray Of Light’ di Madonna e da artisti che ritraggono grandi qualità emotive nei propri lavori, come Janet Jackson, Mariag Carey, Sade e Bjork.

‘Nypmh’ arriva durante un periodo impegnativo per Shygirl. L’album è nato infatti durante un periodo di riflessione trascorso in una casa a Brighton, sulla costa del Regno Unito, dove l’artista ha lavorato a stretto contatto e liberamente con i suoi amici di lunga data e precedenti collaboratori tra cui Karma Kid, Mura Masa, Seda Bodega e Cosha, con i quali ha creato le basi del disco. I successivi viaggi a Los Angeles hanno portato l’album nella sua forma finale, a cui hanno collaborato i produttori Noah Goldstein, Danny L Harle, BloodPop, Vegyn e Kingdom.

Shygirl attraversa una vasta gamma di emozioni e situazioni che hanno a che fare con l’intimità, l’amor proprio, l’introspezione e l’abilità, utilizzando innumerevoli toni e flussi vocali. I suoi brani sono come lettere d’amore, alcune delle quali forse non andrebbero trovate, mentre in altri dimostra il suo potere ed il suo know-how per dominare e dirigere ciò che sta accadendo.

“Ogni opera o progetto è per me come una scultura, qualcosa di marmo che lentamente si rivela mentre lo scheggio…qualcosa che è sempre stato li fin dall’inizio” – Shygirl.

I suoi concerti sono una sorpresa continua, tra momenti di femminilità e presa di potere moderno. Un’unica occasione per vedere dal vivo questa artista straordinaria, martedì 12 dicembre al Circolo Magnolia di Segrate (MI).