LIONEL RICHIE in concerto domenica 20 Luglio a Perugia per Umbria Jazz 2025

La superstar internazionale Lionel Richie ha annunciato un nuovo imperdibile show a Perugia, nell’ambito di Umbria Jazz, domenica 20 luglio. Questo nuovo spettacolo fa parte del tour “Say Hello To The Hits”, durante il quale il pluripremiato musicista offrirà una serie di esibizioni elettrizzanti nel Regno Unito e in Europa nel 2025, toccando 17 paesi, 29 città e un totale di 32 spettacoli.

Biglietti in vendita > cliccando qui

Il tour “Say Hello To The Hits” partirà dalla SSE Arena di Belfast il 31 maggio, per poi proseguire in Irlanda, Scozia, Inghilterra, Belgio, Paesi Bassi, Germania, Francia, Danimarca, Polonia, Repubblica Ceca, Svizzera, Austria, Ungheria, Spagna, Italia e Portogallo. La tournée si concluderà con un gran finale al Wizink Center di Madrid il 2 agosto.

Il tour presenterà una nuova produzione mai vista prima nel Regno Unito e in Europa. Lionel ha commentato: “Sono così entusiasta di tornare in tour l’anno prossimo, visitare città meravigliose e rivedere i miei fan. Devo essere onesto: provo una sensazione speciale quando scendo dall’aereo. La prima cosa che sento è: ‘Bentornato a casa. Bentornato a casa. ’Questo mi fa sentire parte della comunità. Poi succede che tutti iniziano a raccontarmi una storia legata a una delle canzoni… ognuno ha una storia, e così mi sento davvero parte della famiglia, della comunità. Ed è la sensazione più bella del mondo.”

Lionel Richie, icona vincitrice di Grammy Awards, Oscar e Golden Globe, ha venduto oltre 125 milioni di dischi in tutto il mondo. Considerato una delle figure più celebrate nella storia della musica, la sua carriera illustre si estende per oltre quattro decenni, regalandoci inni indimenticabili come Hello, All Night Long, Say You Say Me, We Are The World, Easy e molti altri.

Riconosciuto per la sua straordinaria capacità di intrattenere e connettersi con il pubblico di tutte le generazioni, le esibizioni di Richie sono una vera lezione di nostalgia ed energia. La sua esibizione da headliner sul Pyramid Stage di Glastonbury nel 2015 ha attirato il pubblico più numeroso di quell’edizione, consolidando il suo posto come leggendario performer dal vivo.

“Say Hello To The Hits” si preannuncia un omaggio magico all’eredità duratura di Richie come uno dei più grandi cantautori ed entertainer della storia della musica, una vera icona culturale.

LIONEL RICHIE

Domenica 20 Luglio 2025 – Perugia – Umbria Jazz

