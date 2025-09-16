LETTUCE: il collettivo future funk in concerto il 27 Settembre a Milano

Il gruppo nominato ai Grammy Lettuce oltre ad avere pubblicato il singolo “Better Than Money” e la cover del brano di Keni Burke “Rising to the top” – che anticipano il disco in uscita a dicembre – si preparano per l’unico appuntamento italiano del loro tour internazionale. Il collettivo di Boston si esibirà dal vivo sabato 27 settembre in Santeria Toscana 31 a Milano.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/46nTbzz

Unendo l’inconfondibile groove serrato dei Lettuce con le rime taglienti di Styles P, “Better Than Money” è una riflessione potente sul valore dell’integrità creativa, della longevità e dell’arte guidata da uno scopo, in una cultura spesso dominata da numeri e mercificazione.

“È l’essenza della musica. È soul, è hip-hop, è funk. È qualcosa che dura più a lungo dei like,” afferma Styles P nel video dietro le quinte del concerto al SummerStage. “È proprio questo il senso del brano. Qualcosa di meglio del denaro.”

Presentato dal vivo davanti a una folla gremita a Brooklyn, il live ha segnato un momento speciale per entrambi gli artisti, radicati in un’energia live autentica e in un’eredità culturale che ha trasmesso un senso profondo, spontaneo e tipicamente newyorkese.

“È roba vera. Nessun artificio,” aggiunge il batterista dei Lettuce, Adam Deitch, nel video BTS. “Siamo cresciuti ascoltando gruppi come i The Lox. Styles ha portato la stessa onestà e presenza nel nostro universo, e ha funzionato. Questa collaborazione non è fatta per stupire: è fatta per lasciare il segno.”

Questa uscita si aggiunge a un anno straordinario per i Lettuce, che hanno già pubblicato l’album Lettuce with the Colorado Symphony (oltre 90 minuti di arrangiamenti sinfonici con la Colorado Symphony), un tour nazionale co-headliner con GZA dei Wu-Tang Clan, e una lunga serie di date estive in festival di spicco in Europa, Giappone e Australia.

Styles P, figura storica dell’hip-hop della East Coast e sostenitore del benessere olistico, porta il suo spirito di consapevolezza in ogni aspetto di questa collaborazione. Cofondatore di Farmacy for Life e Juice 2 Heal, continua a battersi per l’accesso alla salute, alla nutrizione e alla dignità.

LETTUCE è (a) l’ingrediente base per un’insalata, (b) slang per denaro contante, (c) una pianta verde che può essere fumata, (d) un collettivo musicale di sei membri formatosi nel 1992 da quattro studenti del prestigioso Berklee College of Music, oppure (e) tutte le precedenti. Se hai risposto “e”, allora hai colto la magia di una band che alimenta la ricca storia del funk unendola a hip-hop, rock, psichedelia, jazz, soul, jam, go-go e avanguardia.

Il sestetto nominato ai GRAMMY® è composto da Adam Deitch [batteria, percussioni], Adam “Shmeeans” Smirnoff [chitarra], Erick “Jesus” Coomes [basso], Ryan Zoidis [sassofoni alto, baritono, tenore, Korg X-911], Eric “Benny” Bloom [tromba, fiati], e Nigel Hall [voce, Hammond B-3, Rhodes, clavinet, tastiere].

David Styles, conosciuto al mondo come STYLES P, è un rapper prolifico, autore e imprenditore del benessere che è rimasto una voce essenziale dell’hip-hop per oltre due decenni. Membro fondatore del trio iconico di Yonkers The LOX, insieme a Jadakiss e Sheek Louch, Styles ha contribuito a definire il suono e lo spirito del rap della East Coast alla fine degli anni ’90, conquistando una reputazione per i suoi testi taglienti, la saggezza di strada e l’impegno incrollabile per l’autenticità.