Concerti

LES NÉGRESSES VERTES in concerto il 16 aprile 2026 a Milano

Published

Il gruppo icona della world music francese torna in Italia per un’unica data.
Lo Zobi Tour farà tappa all’Alcatraz di Milano il prossimo 16 aprile per una serata all’insegna della pura energia.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/46OMsPs

Nati negli anni Ottanta nel cuore della scena punk parigina,  Les Négresses Vertes si sono affermati come una delle band più originali e rappresentative della scena musicale francese all’estero. La loro musica si contraddistingue per un sound unico che mescola rock acustico, chanson francese e ritmi mediterranei, dando vita a un’esperienza musicale festosa, energica e profondamente identitaria.

ll loro album d’esordio Mlah” (1988) ha da subito attirato l’attenzione della stampa internazionale, portandoli nelle classifiche britanniche già l’anno successivo. Con brani emblematici come Zobi la mouche e Voilà l’été“, la band ha conquistato un ampio pubblico tra Europa e America Latina.

Il 2026 li vedrà protagonisti dei principali palchi europei con lo Zobi Tour, che vede la formazione attuale guidata da Stéfane Mellino.

Line-up:
Stéfane Mellino – chitarra, voce
François Tousch – fisarmonica, cori
Iza Mellino – percussioni, cori
Mich Ochowiak – tromba, cori
Gwen Badoux – trombone, cori
Matthieu Rabaté – batteria

