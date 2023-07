JONAS BROTHERS: in concerto il 28 Maggio al Forum di Milano

I Jonas Brothers tornano in Italia dopo 4 anni con un nuovo imperdibile appuntamento, il 28 maggio 2024 al Mediolanum Forum di Milano. La data italiana della band statunitense farà parte del tour mondiale FIVE ALBUMS. ONE NIGHT. un tour immenso di ben 90 tappe che toccherà 20 paesi in tutto il mondo.

JONAS BROTHERS

28 maggio 2024 – Mediolanum Forum – Milano



Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/43NOewB

Presale My Live Nation a partire dalle 10:00 di giovedì 3 agosto

Vendita generale dalle 10.00 di venerdì 4 agosto 2023

I Jonas Brothers portano il FIVE ALBUMS. ONE NIGHT. in tutto il mondo, aggiungendo ben 27 spettacoli in Europa, Australia e Nuova Zelanda. La nuova tappa segna la loro prima esibizione in Polonia, Austria, Repubblica Ceca, Irlanda del Nord, Amburgo, Lione, Monaco, Norvegia, Australia e Nuova Zelanda. La band ha anche rivelato un’estensione colossale del suo tour più ambizioso in Nord America, con 26 nuovi spettacoli, portando il loro più grande tour di sempre a 90 concerti in 20 paesi.

Prodotto da Live Nation, FIVE ALBUMS. ONE NIGHT. prende il via con due serate da tutto esaurito allo Yankee Stadium il 12 e 13 agosto. La band eseguirà ogni sera cinque album pieni di successi del suo intero catalogo in 86 città del mondo, come Parigi, Milano, Londra, Dublino, Sydney, Auckland, New York, Los Angeles, Chicago e molte altre.

Il tour offrirà anche una varietà di pacchetti VIP ed esperienze diverse per i fan, per portare la loro esperienza di concerto a un livello superiore. I pacchetti variano, ma includono biglietti riservati premium, invito alla VIP Lounge pre-show, articoli regalo VIP dei Jonas Brothers appositamente progettati e altro ancora.

