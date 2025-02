INXS: esce il 19 maggio “Listen Like Thieves” (40th anniversary deluxe edition)

Listen Like Thieves è stato un album fondamentale ed estremamente significativo per gli INXS. La band aveva già conquistato il pubblico con un sound unico, gli incredibili spettacoli dal vivo (tournée mondiali senza pari) ed un successo crescente grazie ai quattro album precedenti – INXS (1980), Underneath the Colours (1981), Shabooh Shoobah (1982) e The Swing (1984) . L’uscita di Listen Like Thieves nel 1985 li vide trionfare definitivamente come una delle band più grandi e celebrate di una intera generazione.

Paul Sexton – “Questa ricca riedizione di Listen Like Thieves è una testimonianza di una band il cui focus rivolto al raggiungimento della fama internazionale è stato premiato quell’anno da maggiori dati di vendita, un singolo di successo e la loro consacrazione come portabandiera della generazione MTV. Quarant’anni dopo, questo album, il loro primo di una fruttuosa relazione con il produttore Chris Thomas, potrà essere apprezzato dai fan di sempre e da numerosi recenti ammiratori “.

Listen Like Thieves (40th Anniversary Deluxe Edition) è una celebrazione dell’album. In uscita il 9 maggio, sarà disponibile come Deluxe Edition 3CD/LP contenente un nuovissimo mix 2025 di Giles Martin e Paul Hicks, outtakes e demo inediti, una rara registrazione della BBC, Live From The Royal Albert Hall, Londra 1986 e una nuova intervista con la band da parte del famoso scrittore Paul Sexton. Il 2CD Extended Edition contiene il nuovo mix, mentre il CD-2 ha una selezione di b-sides, remix e registrazioni dal vivo; il vinile 1LP 40th Anniversary Edition contiene il nuovo mix 2025.

Il nuovo mix stereo di Paul Hicks e Giles Martin (produttore esecutivo di INXS) è stato realizzato in collaborazione con la band, partendo da zero e utilizzando i master originali. Hanno trovato nuovi livelli di profondità sonora e una nuova dimensione, dando ai fan una diversa esperienza d’ascolto del disco.

Giles Martin – “È stato un grande onore lavorare su questo album fondamentale della carriera degli INXS. È una raccolta di registrazioni magistralmente prodotte da Chris Thomas, che ha aiutato la band a definire il proprio stile e raggiungere un pubblico mondiale. È un album rock iconico della sua epoca.”

Andrew Farriss – “Chris Thomas è stato uno dei produttori più talentuosi con cui abbiamo avuto il privilegio di lavorare. Dal momento in cui ci siamo incontrati, non c’era dubbio che avrebbe portato una nuova dinamica alla nostra musica, la sua spinta e determinazionesono stati fondamentali per il successo di ‘What You Need’. 40 anni dopo, Giles e Paul hanno catturato l’energia grezza che abbiamo provato registrando per la prima volta l’album e hanno creato una profondità sonora per dare al disco una dimensione completamente nuova di cui non potremmo essere più orgogliosi.”

Martin ha anche curato l’insieme composto da tracce di sessione, outtakes e demo che offrono all’ascoltatore una immagine completa dello sviluppo della musica. Live At The Royal Albert Hall, Londra, 1986 è vero un gioiello che la BBC aveva dimenticato di possedere. Registrata nel giugno 1986, la trasmissione radiofonica della BBC è andata in onda più tardi nello stesso anno e mostra la prima esibizione della band in questo luogo iconico. Una serata incredibilmente speciale per gli INXS e il pubblico, tra cui Mick Jagger, The Cult, Psychedelic Furs e altri. Una notte che, col senno di poi, diede inizio ad un percorso: cinque anni dopo, infatti, la band fu headliner al Wembley Stadium. Il Live alla Royal Albert Hall diede inizio alla storia d’amore tra gli INXS e il Regno Unito.

Il diario di Kirk Pengilly del 24 giugno 1986, annota: “Royal Albert Hall – Sold Out! Concerto fantastico, 2 bis e tutto il pubblico felice! Mick Jagger è venuto con Matt Voss…… la sua canzone preferita: ‘Biting Bullets.'”

Inizialmente pubblicato nell’ottobre 1985, Listen Like Thieves contiene quattro singoli, tra cui la traccia di apertura dell’album “What You Need”, “una irresistibile amalgama di rock e funk che ha reso gli INXS unici,” dice Paul Sexton, proiettandoli in top 5 in classifica, verso un successo mondiale, superando anche gli ottimi risultati dei tre precedenti album. Il disco ha raggiunto la posizione numero 1 in Australia e la numero 11 nella Billboard 200, rimanendo in classifica per più di un anno. Nel 1988, Listen Like Thieves diventa disco di platino e doppio platino nel 1997.