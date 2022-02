IDLES: a Luglio in concerto a Milano, Padova, Roma e Grottaglie (Taranto)

RADARConcerti presenta gli IDLES: la band post-punk inglese ritornerà in Italia per quattro imperdibili date:

IDLES

14/07 al CARROPONTE di Milano (inizialmente prevista il 3/03 al Fabrique)

15/07 al PARKLIFE FESTIVAL di Padova

16/07 agli STRANGE DAYS di Roma

17/07 al CINZELLA FESTIVAL a Grottaglie (TA)

Biglietti in vendita su DICE

Gli IDLES presenteranno così il quarto album Crawler, uscito il 12 novembre per Partisan Records. Negli ultimi anni hanno confermato le intenzioni e il successo del debut album BRUTALISM (2017, Balley Records) con il successivo JOY AS AN ACT OF RESISTANCE (2018, Partisan Records) e il relativo tour mondiale.

Quella che per The Line Of The Best Fit era già dagli esordi “one of the most exciting British bands right now” è stata capace di andare oltre le aspettative di pubblico e critica, affermandosi come icone dello scenario punk internazionale. A Beautiful Thing: IDLES Live at Le Bataclan, uscito il 6 dicembre 2019, ha poi catturato le vibrazioni e l’atmosfera del loro concerto in un luogo altrettanto iconico: una gemma capace di impreziosire un percorso discografico già illuminante.

Il terzo album UltraMono è nato con un feeling da disco hip-hop e dalle stesse viscere musicali dei precedenti, ancora una volta sparate da Talbot contro i problemi della società con la tipica attitudine della working class.

14/07 al CARROPONTE di Milano (inizialmente prevista il 3/03 al Fabrique)

Milano: https://link.dice.fm/8ZChJPH30nb



15/07 al PARKLIFE FESTIVAL di Padova

Padova: https://link.dice.fm/2mjvOhIhUnb



16/07 agli STRANGE DAYS di Roma

Roma: https://link.dice.fm/XRry1DLhUnb



17/07 al CINZELLA FESTIVAL a Grottaglie (Taranto)

Grottaglie: https://link.dice.fm/7p84wfRhUnb