I VINTAGE TROUBLE in concerto a Milano il prossimo 4 luglio

Dopo anni di assenza da Milano, i Vintage Trouble tornano finalmente ad arroventare uno dei palcoscenici del capoluogo per un unico appuntamento per celebrare il Giorno dell’Indipendenza: martedì 4 luglio 2023 alla Santeria Toscana 31.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3GsQSPC

I Vintage Trouble si sono formati a Hollywood nel 2010 e sono stati portati quasi immediatamente sui palcoscenici di tutto il mondo dal leggendario manager musicale Doc McGhee. La loro leggendaria performance a Later with Jools Holland nel 2011 ha contribuito a catapultare l’album di debutto The Bomb Shelter Sessions al primo posto delle classifiche britanniche di Amazon. Da quel momento in poi la band ha iniziato una lunga lista di tournée senza sosta in tutto il mondo, sia da headliner che insieme ad artisti come The Rolling Stones, AC/DC, The Who, Bon Jovi, Dave Matthews, Brian May, Gov’t Mule, Paloma Faith e Lenny Kravitz solo per citarne alcuni.

I Vintage Trouble sono stati ospitati dai più noti festival mondiali tra i quali Coachella, Glastonbury, Lollapalooza, Rock in Rio, Byron Bay Blues Festival, Bonnaroo e Life is Beautiful, e i ragazzi sono stati anche incoronati Best New Band dalla rivista Classic Rock. La band ha partecipato agli show televisivi di David Letterman, Austin City Limits, Conan O’Brien, Craig Ferguson, Jimmy Kimmel e detengono una presenza record di quattro volte in un anno al Tonight Show with Jay Leno. Ty Taylor, Nalle Colt, Rick Barrio Dill e Richard Danielson sono stati definiti la band che lavora più duramente nel settore, e a fine 2021 hanno pubblicato l’ultimo lavoro Juke Joint Gems.

VINTAGE TROUBLE

Martedì 4 Luglio 2023 – MILANO

Santeria Toscana 31 – viale Toscana, 31

Posto unico in piedi: € 27,00 + prev.

30,00 in cassa la sera del concerto.