I-DAYS MILANO 2025: WET LEG il 15 luglio sul palco prima di Olivia Rodrigo

Sono le WET LEG, il duo indie-rock dell’Isola di Wight, il primo nome che si aggiunge alla line up di martedì 15 luglio 2025: saranno infatti loro a scaldare il palco dell’Ippodromo Snai La Maura prima dell’headliner Olivia Rodrigo.

Il duo composto da Rhian Teasdale e Hester Chambers si appresta a tornare in Italia con il sound indie-rock martellante e al contempo raffinato che contraddistingue le WET LEG sin dagli esordi nel 2021 con il singolo “Chaise Long” e dall’omonimo album di debutto del 2022 che ha esordito al vertice della UK Album Charts.

In due anni WET LEG hanno vinto tre Grammy Awards (nel 2023 come Best Alternative Music Performance per “Chaise Long” e come Best Alternative Music Album per “Wet Leg”, mentre nel 2024 come Best Remixed Recording) – e due Brit Awards (nel 2023 come Best New Artist e come Best British Group).