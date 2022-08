HARRY STYLES + WET LEG in concerto sabato 22 Luglio 2023 al Campovolo di Reggio Emilia

A grande richiesta, Il Love On Tour della superstar internazionale Harry Styles prosegue con 19 nuovi spettacoli in Europa, oltre all’aggiunta di nuovi spettacoli in America.

A chiusura del tour, un imperdibile appuntamento in Italia, in una delle arene più grandi ed importanti d’Europa:

HARRY STYLES + Wet Leg

Sabato 22 Luglio 2023 · RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo)



Biglietti in vendita:

su Ticketone a questo link > https://bit.ly/harrystyles23

su Ticketmaster a questo link > https://ticketmasteritalia.46uy.net/harrystyles23



Anteprima My Live Nation dalle ore 10:00 di giovedì 1 settembre 2022

Vendita generale dalle ore 10.00 di venerdì 2 settembre 2022

Un’occasione unica per celebrare l’amore dell’Italia verso Harry Styles, la superstar mondiale icona del pop che in appena 6 anni di carriera solista ha già conquistato gli stadi e le arene più importanti del mondo.

RCF Arena è una venue outdoor unica in Europa, progettata per grandi concerti e spettacoli di artisti provenienti da tutto il mondo. Si trova a Reggio Emilia, la città della Regione Emilia-Romagna, ponte tra il Mediterraneo e il Nord Europa. Una struttura permanente e attrezzata, unica per capienza, flessibilità, servizi, sostenibilità e sicurezza.

Un vero polo dell’entertainment su una superficie quasi totalmente erbosa, immerso in un grande parco urbano, con migliaia di nuovi alberi e piste ciclabili. Il verde – insieme alla riqualificazione dell’area e alle soluzioni Carbon Zero – rendono RCF Arena un intervento ad alta sostenibilità.

Prezzi e Settori:

Jonny’s Place – Posto in piedi non numerato 172,70€ (150,20€ + prev 22,50€)

Hollywood – Posto in piedi non numerato 172,70€ (150,20€ + prev 22,50€)

Bishopsgate – Posto in piedi non numerato 172,70€ (150,20€ + prev 22,50€)

Red Zone – Posto in piedi non numerato 116,35€ (101,20€ + prev 15,15€ )

Yellow Zone – Posto in piedi non numerato 87,60€ (76.20€ + prev 11.40€)

Orange Zone – Posto in piedi non numerato 87,60€ (76.20€ + prev 11.40€)

Green Zone – Posto in piedi non numerato 64,60€ (56.20€ + prev 8.40€)

Blue Zone – Posto in piedi non numerato 64,60€ (56.20€ + prev 8.40€)