GRACIE ABRAMS: in concerto il 25 febbraio 2025 all’Unipol Forum di Milano

A seguito della numerosa richiesta, lo show di Gracie Abrams, previsto per martedì 25 febbraio 2025 all’Alcatraz di Milano viene spostato in una location più capiente. L’artista nominata ai GRAMMY®, che ha da poco pubblicato il nuovo album “The Secret Of Us”, sarà quindi di scena all’Unipol Forum di Milano mantenendo la stessa data precedentemente annunciata.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3LzuINv

Prevendita My Live Nation da giovedì 18 luglio alle ore 10:00

Vendita generale dalle ore 10.00 di venerdì 19 luglio

GRACIE ABRAMS

Dal suo debutto nel 2019, Gracie Abrams è emersa come una delle cantautrici più convincenti della sua generazione, guadagnandosi l’ammirazione di artisti come Taylor Swift, Lorde, Billie Eilish e Olivia Rodrigo e, più di recente, si è guadagnata l’ambita nomination come miglior artista esordiente ai 66esimi GRAMMY Awards. Cantautrice consumata, che indica Joni Mitchell come la sua influenza più formativa, ha scritto la sua prima canzone all’età di otto anni e ha continuato ad accumulare un seguito devoto grazie ai suoi testi emotivamente intimi e alla sua sensibilità fai-da-te. Con l’aumento del suo profilo, Abrams è stata nominata artista da tenere d’occhio da riviste come Pigeons & Planes, Fader e i-D, oltre a essere incoronata come una delle sette musiciste emergenti da Vogue UK. Con l’arrivo del suo progetto di debutto Minor nell’estate del 2020, ha ricevuto recensioni entusiastiche da parte di NME, che ha elogiato i suoi “racconti dolorosamente onesti di crepacuore drappeggiati da melodie delicate che portano con sé molto più intrigo del solito cantautore di routine”.

Prodotto esecutivamente da Blake Slatkin – e realizzato anche con produttori di primo piano come Joel Little e Benny Blanco – questo lavoro di sette canzoni contiene i suoi amati singoli “21”, “I miss you, I’m sorry” e “Long Sleeves”. Nel novembre del 2021, la Abrams è tornata con This Is What It Feels Like, un progetto di 12 tracce che esplora esperienze emotive complesse come il tradimento di sé, l’insicurezza e i tentativi falliti di stabilire un legame. Subito dopo aver completato il tour nordamericano sold-out per This Is What It Feels Like, si è messa al lavoro sul suo album di debutto. La Abrams ha iniziato il 2022 con un tour da headliner in Nord America, seguito da un ruolo di supporto nel tour di Olivia Rodrigo, e si è ricongiunta con Dessner per pubblicare due canzoni, “Block me out” e “Difficult”. Nel 2023, Abrams ha pubblicato il suo attesissimo album di debutto, Good Riddance, il 24 febbraio, seguito da un tour nordamericano che ha registrato il tutto esaurito in meno di un’ora. Gracie è stata in tournée con Taylor Swift come apertura in alcune date del suo straordinario Eras Tour e continuerà a fare da supporto diretto quando l’Eras Tour tornerà in Nord America nel corso di quest’anno.