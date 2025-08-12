FUN LOVIN’ CRIMINALS: a Novembre in concerto a Milano e Bologna

In vista della pubblicazione di A Matter of Time, il primo album di inediti dopo 15 anni che uscirà il 29 agosto, i Fun Lovin’ Criminalsaggiungono al tour una seconda data italiana: dopo lo show di domenica 16 novembre 2025 al Legend Club di Milano, la band sarà sul palco del Locomotiv Club di Bologna lunedì 17 novembre.

I Fun Lovin’ Criminals si formano a New York City nel 1993 e, ad oggi, sono una delle band più longeve degli anni Novanta, emersa da un melting pot di cultura pop con uno stile singolare che continua ad affascinare i fan di tutto il mondo. La band è nota per la sua potenza dal vivo e sarà presto in tour con spettacoli elettrizzanti a base di nuove canzoni e tutte le loro hit tra cui Scooby Snacks – il brano che li ha resi famosi, con dialoghi tratti dai film di Quentin Tarantino – e Love Unlimited, un tributo alla superstar del soul Barry White. Per oltre trent’anni e con sei album e due EP all’attivo, la band ha fuso insieme rock e hip-hop, funk e blues, jazz e disco, attirando l’attenzione e il rispetto di pubblico e critica. Il membro fondatore dei Fun Lovin’ Criminals, il polistrumentista e produttore Brian ‘Fast’ Leiser, il batterista e produttore Frank Benbini e il chitarrista Naim Cortazzi stanno attualmente ultimando il settimo album della band insieme al pluripremiato producer Tim Latham, ISP.

FUN LOVIN’ CRIMINALS

A Matter of Time Tour 2025

Domenica 16 Novembre 2025

Milano, Legend Club – viale Enrico Fermi, 98

Inizio concerti h. 21:00

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3EFcg6b

Posto unico in piedi: € 30,00 + prev.

Nuova data: Lunedì 17 Novembre 2025

Bologna, Locomotiv Club – via Sebastiano Serlio, 25/2

Inizio concerti h. 21:00

Biglietti disponibili su MusicGlue.

Posto unico in piedi: € 30,00 + prev.