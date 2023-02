KAPPA FUTURFESTIVAL 2023: la X edizione al Parco Dora di Torino

Una nuova ondata di star arricchisce la line up stellare di Kappa Futurfestival che festeggia il decimo anniversario con i più importanti artisti dell’elettronica mondiale per tre giorni di festival all’insegna della musica e delle arti digitali, da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio 2023 nella futuristica cornice del Parco Dora di Torino.

Ai primi nomi annunciati in cartellone – del calibro di MAJOR LAZER, THE SWEDISH HOUSE MAFIA (entrambi a Kappa Futurfestival per l’unica data italiana), FATBOY SLIM, RICARDO VILLALOBOS, CARL COX– si aggiungono numerosi dj e producer tra astri nascenti e leggende internazionali, dimostrando una curatela in grado, ancora una volta, di dare spazio a tutte le sfaccettature della musica elettronica. Tra gli act più attesi spiccano quello della dj di fama mondiale PEGGY GOU, il francese FOLAMOUR con il suo set elegante che attinge da influenze house, funk e disco, gli italiani riconosciuti internazionalmente TALE OF US e MIND AGAINST.

E ancora, i set di ANNA, CHLOÉ CAILLET, THE MARTINEZ BROTHERS, SASHA and JOHN DIGWEED, SETH TROXLER, JAMIE JONES, i live di SHERMANOLOGY, STEPHAN BODZIN, THE HACKER and ALESSANDRO ADRIANI CHRISTOPHER COE, FRANK WIEDEMANN, MATHEW JONSON, LOST SOULS OF SATURN, PARANOID LONDON e molti altri artisti.

Anche quest’anno il festival si svolgerà su tre giornate di programmazione, ospitato nel più imponente e affascinante parco futuristico italiano: il Parco Dora. Un’enorme area postindustriale così visivamente potente da incantare il pubblico e i djs da tutto il mondo, grazie agli stage immersi in una vera e propria installazione artistica a cielo aperto.

Il Festival outdoor prodotto da Movement Entertainment, arrivato alla sua decima edizione, ha contribuito a riportare il capoluogo piemontese sulla mappa dei grandi eventi culturali, richiamando a Torino decine di migliaia di appassionati di musica e cultura clubbing da tutto il mondo grazie ad una programmazione artistica di altissimo livello, il grande expertise maturato nella gestione, la ricerca mirata a innovative tecnologie impiegate per garantire al pubblico la migliore esperienza in una location unica al mondo.

La scorsa edizione ha visto 85.000 presenze provenienti da 105 nazioni diverse, un risultato straordinario per la città e la sua comunità.

Day 1 – Venerdì 30 giugno

AFTERLIFE PRESENTED BY TALE OF US, ANNA, ANOTHER TASTE LIVE, ASTRA CLUB (DJ TENNIS – CARLITA), AYS DJ SET, BLACK COFFEE, CARISTA, CHLOÉ CAILLET, DANILO PLESSOW, DERRICK CARTER, DETROIT IN EFFECT, FLOORPLAN, HE.SHE.THEY., JOB JOBSE, JOE CLAUSSELL, KEVIN DE VRIES, KRYSTAL KLEAR B2B MATISA, LVPICA, MAJOR LAZER B2B MAJOR LEAGUE DJZ, MASSANO, MATHII, MICHAEL BIBI, MIND AGAINST, MOCHAKK, SHERMANOLOGY, STEPHAN BODZIN Live, SWEDISH HOUSE MAFIA (KFF EXCLUSIVE SET), THE MARTINEZ BROTHERS

Day 2 – Sabato 1 luglio

ALEX DIMA, CARL CRAIG LIVE, CHARLIE SPARKS, CLOONEE, CUARTERO, DIPLO B2B MACEO PLEX, DJ BONE as DOC CIROC, DRUMS AND CHANTS, DUKWA live, ENRICO SANGIULIANO, ENZO SIRAGUSA, FANTASTIC TWINS Live, FATBOY SLIM, GANDALF, HOLY TONGUE Live, INDIRA PAGANOTTO, MARBØX, NICO MORENO, O.BEE B2B TOMAS STATION, PAUL ACQUAVIVA, PEGGY GOU, NICOLA GAVINO, REINIER ZONNEVELD LIVE, RICARDO VILLALOBOS, SANSIBAR, SASHA and JOHN DIGWEED, SETH TROXLER, THE HACKER and ALESSANDRO ADRIANI Live, TRYM, TUSHEN RAï B2B CORNELIUS DOCTOR, WILLIKENS and IVKOVIC

Day 3 – Domenica 2 luglio

999999999, ARCHIE HAMILTON B2B RICHY AHMED, CARL COX B2B NICOLE MOUDABER, CARL COX HYBRID LIVE, CARLITA, CHRIS LIEBING (TR303 LIVE), CHRIS STUSSY, CHRISTOPHER COE Live, DANNY TENAGLIA, DENNIS CRUZ B2B PAWSA, FOLAMOUR (A/V), FRANK WIEDEMANN x MATHEW JONSON Live, HOT SINCE 82, I HATE MODELS, IVAN SMAGGHE, JAMIE JONES, LOST SOULS OF SATURN Live, LP GIOBBI, PARANOID LONDON Live, RIVERSIDE, SAN PROPER, SILVIE LOTO, SIMONE DE KUNOVICH, SIZING, TALE OF US, THE TASTE, ULTIMO TANGO, VINTAGE CULTURE, YOUNIVERSE