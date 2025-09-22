Connect with us

HARMONIA FEST 2025: l'11 ottobre all'Alchemica Music Club di Bologna

L’11 ottobre all’Alchemica Music Club di Bologna, la seconda edizione dell’evento di musica indipendente Ad alternarsi sul palco ci saranno: CARA CALMA DANIELLE CIMINI CAMISA NORA LANG

Published

Per il secondo anno, sabato 11 ottobre 2025 torna HARMONYA FEST,  l’evento organizzato e ideato da CAMISA, cantautore e imprenditore di stanza a Bologna. Quest’anno la venue che ospiterà l’evento è L’Alchemica Music Club di Bologna (via dei Lapidari 8/B).  

L’evento, oltre a una line up con il meglio della musica indipendente italiana, vede la collaborazione con l’artista Wallie, nome d’arte di WalterPetrone, che vive a Bologna, dove lavora come illustratore e fumettista. Wallie sarà presente sul palco di Harmonya Fest, dove si potrà trovare il suo merchandising esclusivo.

Ad alternarsi sul palco ci saranno i CARA CALMA, la band rock bresciana tra le più apprezzate del panorama, e DANIELLE, eclettico cantautore e polistrumentista. La special guest sarà CIMINI, con la sua scrittura in bilico tra ironia e malinconia. Ad aprire la serata ci sarà il live di CAMISA, con il suo raffinato cantautorato pop, e NORA LANG, con il suo connubio di elettronica sperimentale e canzone d’autore.

Prevendite attive QUI

