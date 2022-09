Festival Tensioni 2022: venerdi 30 settembre Erio in concerto a Rovigo

La soave e penetrante voce di Erio, nome d’arte di Fabiano Franovich, cantautore e artista livornese, che ha fatto commuovere Manuel Agnelli ed il pubblico del talent X Factor 2021, approda per la prima volta in assoluto in terra veneta.

Il concerto apre il Festival di arti e sguardi sul Presente – Tensioni 2022, venerdì 30 settembre, alle 21.30, in sala Bisaglia al Censer di Rovigo. Ingresso libero e gratuito.

Il Festival Tensioni prosegue poi nelle due giornate di sabato 1 e domenica 2 ottobre, nel complesso del Censer di Rovigo, con incontri e performance artistiche sul tema dell’ecologia.

Erio è un talento puro, voce inconfondibile e originale, appassionato di arte e pittura, ma con la musica nel codice genetico. Presenza scenica ipnotica, una fisicità glabra e un po’ marziana che nasconde un animo sensibile ed una personalità umile, condite con autodisciplina e molto studio (canto lirico e composizione). È balzato agli onori delle cronache grazie alla partecipazione all’edizione 2021 del talent di Sky, X Factor, dove ha fatto sobbalzare Manuel Agnelli che lo ha voluto in squadra con sé ed è stato eliminato a sorpresa, ad un passo dalla finale. Erio però, non è esattamente una rivelazione, poiché da tempo si muove nel mondo musicale underground sperimentale ed è sotto la lente degli addetti ai lavori. Al suo attivo ci sono ben due album ed un terzo è atteso per questo autunno. “Für el” è il disco del 2015 e “Inesse” è del 2018: un mix inaspettato di atmosfere notturne e suadenti melodie, sferzate di ritmo elettronico fluido e distorto contaminato da R’n B e Hip Hop, sulla quale la voce del cantautore, sfruttando i registri più disparati, si stratifica in infinite armonie e azzardati contrappunti. Un immaginario sonoro avanguardista che richiama alcuni dei suoi ispiratori: l’islandese Björk col suo rock alternative o l’indie folk degli statunitensi Bon Iver. La line-up è così composta: Erio alla voce, Matteo D’Ignazi alla batteria e Filippo Cosci alla chitarra.

https://www.lafabbricadellozucchero.com/tensioni/