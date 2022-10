VINTAGE & GUITAR EXPO domenica 16 ottobre a “Ruote da Sogno” (Reggio Emilia)

Il 16 ottobre a RUOTE DA SOGNO (Via Daniele da Torricella 29, Reggio Emilia) grazie a VINTAGE AUTHORITY APS, sarà l’occasione per ammirare chitarre, amplificatori vintage, abili artigiani, attività commerciali di alto livello, collezioni di strumenti appartenuti a grandi musicisti del passato che dialogano perfettamente con la strabiliante quantità di auto e moto di rara bellezza e accompagnano il visitatore in un viaggio attraverso le epoche e le mode.

Inizio della manifestazione ore 10:30 fino alle 18:30.

Ingresso 10€.

Strumenti che rappresentano la storia della musica, produzioni artigianali e custom di alta gamma, le migliori proposte commerciali; ci sarà la possibilità di ascoltarne il suono, vederli, provarli. Tra le varie collezioni sarà possibile ammirare un assaggio della collezione di Mariano Freschi di MADE IN ROCK APS, associazione che raccoglie un’immensa collezione di oggetti provenienti dai palchi delle band più importanti della storia della musica rock, oltre a manifesti, riviste, memorabilia di ogni tipo.

Musicisti, giornalisti e addetti ai lavori si alterneranno sul palco per raccontare professioni, conoscenze tecniche, abili capacità artigiane e come tutto questo abbia influito sulla musica, tra questi Simone Galassi, Joel Rodriguez, Niccolò Bossini, Jonathan Gasparini, Simone Val Bonetti e molti altri. Interverrà anche Ezio Guaitamacchi, giornalista e musicista, per presentare la seconda edizione del suo libro “LA STORIA DEL ROCK” (edita da HOEPLI), oltre al progetto a cui sta lavorando, insieme a Mariano Freschi con MADE IN ROCK APS: “HOUSE OF ROCK”.

IL VINTAGE COME ORIGINE e “BIG BANG” PER IL SUONO E I GENERI MUSICALI CHE SI SONO CREATI a partire dagli anni 50. La chiave del successo del VINTAGE & GUITAR EXPO – ITALIA è sempre stata la qualità dell’esposizione che il pubblico può ammirare, qualcosa di unico e non presente in altre manifestazioni del settore; grazie a tale prerogativa, è diventato un punto di riferimento nel panorama degli appassionati di chitarra in Italia. Aprirsi a un pubblico generalista attraverso l’eccellenza di quanto proposto. Musicisti e collezionisti, negozi e addetti ai lavori, ma anche famiglie, scuole di musica e un pubblico che si compone di tutte le generazioni.

Percorrendo gli spazi espositivi si potranno ammirare e provare gli strumenti all’interno di comodi box insonorizzati. La vastissima collezione di auto e al piano rialzato oltre 550 moto di ogni epoca e marca, dal valore inestimabile. Una particolare menzione, l’aspetto enogastronomico che “condisce” la giornata, attraverso una selezione di STREET FOOD posizionati in uno spazio esterno, ma coperto, della struttura.

«Vogliamo parlare a tutti, oltre che a chi ama già questo splendido strumento; raccontare la storia che compone questo universo vuol dire trasmettere cultura. Trovarsi in questa atmosfera da sogno, emozionarsi, star bene e passare una giornata indimenticabile, è quello che promettiamo per tutti i visitatori”