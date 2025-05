CORELLA in concerto per la prima volta in Italia il 7 giugno a Milano

Arriva in Italia per la prima volta l’indie-pop contagioso dei Corella, fatto di riff di chitarra sorprendenti e good vibes: descritti come la prossima grande band di Manchester, porteranno il loro ambizioso album di debutto “Once Upon a Weekend” il 7 giugno sul palco del Circolo Arci Bellezza di Milano.

In apertura l’esibizione del cantautore alt/indie di Portsmouth Harvey Jay Dodgson.

CORELLA

7 giugno 2025 – Arci Bellezza – Milano

euro 15,00 + prev

Disponibili su DICE.fm

Ingresso riservato ai soci ARCI.

La band è stata fondata a Manchester da quattro musicisti del nord dell’Inghilterra – Joel, Ben, Jack e James – che si sono conosciuti durante il primo anno di università. Uniti da una passione comune per l’indie rock e i grandi classici del pop e rock britannico, hanno iniziato a scrivere musica insieme, trovando ispirazione e forza nella loro amicizia. Durante il lockdown, vivendo nella stessa casa, hanno dato vita al loro primo EP, Today, Tomorrow, Whenever, che ha permesso loro di sviluppare un sound personale e connettersi con i fan tramite concerti in streaming.

Il loro album di debutto, Once Upon a Weekend, esplora il contrasto tra la routine lavorativa e la voglia di inseguire i sogni, raccontando esperienze di vita vera, crescita, amore, perdita e speranza. Le canzoni variano tra sonorità leggere e riflessive e momenti di pura energia, con testi sinceri e diretti che parlano della realtà dei ragazzi cresciuti in piccole comunità del nord. Il singolo “Don’t Stop Me” ha avuto passaggi su BBC Radio 1, mentre “Lady Messiah” è un tributo commovente a importanti figure femminili, ispirato alla zia di Joel, scomparsa prematuramente.

I Corella si distinguono per la volontà di sperimentare, evitando i cliché tipici del genere e dando spazio a ogni membro della band. Canzoni come “Drifting” e “Head Underwater” mostrano una gamma emotiva ampia, passando dalla nostalgia giovanile all’adrenalina di una serata fuori. Con influenze che vanno da Ed Sheeran a The 1975, il gruppo crea un suono accessibile ma profondo, pensato per essere vissuto dal vivo. L’album di debutto coincide con il loro tour più importante fino ad oggi, occasione in cui la band porterà in scena la forte chimica che li unisce e che si riflette nella musica. Uniti da un’amicizia solida e da un percorso condiviso, i Corella si confermano una delle realtà emergenti più autentiche e promettenti della scena indie britannica.