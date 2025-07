COCOROSIE: quest’estate in concerto a Roma, Genova e Castelbuono (PA)

Dopo cinque anni di attesa, le CocoRosie sono tornate. Il duo formato dalle sorelle Bianca e Sierra Casady ha pubblicato il suo ottavo lavoro in studio, Little Death Wishes, il 28 marzo per l’etichetta cult Joyful Noise. Un disco che segna un nuovo capitolo nella loro avventura sonora e spirituale, e che sarà finalmente portato dal vivo anche in Italia.​

Le CocoRosie si esibiranno in tre imperdibili date estive:​

28 luglio – Roma, La Casa del Jazz (Summertime 2025)

1 agosto – Genova, Villa Durazzo Bombrini

8 agosto – Castelbuono (PA), Ypsigrock Festival

Anticipato dal singolo “Cut Stitch Scar” – accompagnato da un video ipnotico – il disco include anche il brano “Least I Have You”, presentato in anteprima lo scorso ottobre.​

In Little Death Wishes si intrecciano collaborazioni inattese, come quella con Chance the Rapper e Greg Saunier dei Deerhoof, in un mosaico sonoro che trasforma dolore e fragilità in bellezza tagliente. Le CocoRosie riducono la propria estetica all’osso, trasformando kitsch e cliché in nuove verità che arrivano dritte al cuore e alla mente, grazie ai testi che sposano gli arrangiamenti che il pubblico ha imparato ad amare nel corso della loro lunga carriera.​

“CocoRosie è il centro delle nostre vite” – racconta Bianca Casady.​

Fin dal debutto con La maison de mon rêve (2004), le sorelle Casady hanno avuto un ruolo di spicco nel panorama dell’underground internazionale grazie alla sensibilità musicale che le ha sempre contraddistinte e viste adoperarsi con arrangiamenti folk, elettronica, e poi teatro e arti visive. Hanno composto per il regista Robert Wilson, collaborato con il Kronos Quartet, scritto per orchestre sinfoniche, esposto opere in gallerie e pubblicato poesia.

Nel nuovo album, la loro estetica si fa più spoglia e affilata, tra folklore futuristico e intimità devastante in grado di commuovere per sincerità e delicatezza. Le CocoRosie piegano il pop alle loro visioni, trasformando tutti i cliché della cultura contemporanea e non solo in simboli nuovi, taglienti e commoventi.