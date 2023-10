ASAF AVIDAN: a novembre in concerto a Roma, Milano e Firenze

Asaf Avidan torna in Italia per tre date in cui ripercorrerà i suoi successi proprio come sta accadendo con il terzo capitolo delle In A Box Session in cui il musicista di origine israeliana si cimenta in una setlist selezionata delle sue migliori canzoni in una splendida location sita in Italia.

7 novembre ROMA Parco della Musica / Sala Sinopoli

8 novembre FIRENZE Teatro Puccini

10 novembre MILANO Teatro dal Verme

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3ZpzMsm

Asaf si trasforma in una “one-man-band” grazie a numerosi loop ed effetti per enfatizzare le canzoni degli album. Un progetto per riflettere sulla propria carriera artistica e sulla sua vita personale, per godere di momenti di pace, per assaporare l’arte, per riscoprire sé stesso, per vivere diversamente e, di conseguenza, per comporre musica in un modo nuovo.

Lo abbiamo conosciuto con ‘Different Pulses’, il disco di debutto che lo ha decretato come uno tra i migliori artisti degli ultimi anni, e prima ancora grazie al remix del suo brano ‘Reckoning Song/One Day’, che ha letteralmente fatto impazzire i network di tutta Europa. Già attivo con The Mojos, con i quali si è aggiudicato il disco d’oro e poi di platino per l’album ‘The Reckoning’ (2006) Asaf Avidan ha raggiunto il grande pubblico nel 2013, con la pubblicazione di ‘Different Pulses’ su etichetta Polydor/Universal, ed un lungo tour che lo ha portato in ogni angolo del globo. Vedere Asaf Avidan dal vivo è un’esperienza di disconnessione sensoriale: più volte paragonato a Janis Joplin e Johnny Cash, Asaf Avidan spazia dal rock al blues al folk con un sound profondo ed ancestrale che stupisce e sorprende ad ogni respiro. Dopo la standing ovation ricevuta durante l’esibizione come ospite internazionale al Festival di Sanremo nel 2013 ed un lungo tour che lo ha più volte visto passare per l’Italia per una serie di concerti unici, talvolta con la band e nei più recenti show con la sola compagnia di una chitarra e della sua straordinaria e potente voce, Asaf Avidan ha raddoppiato il suo successo con ‘Gold Shadow’, il nuovo album pubblicato a gennaio 2015 per Polydor/Universal. Nel 2017 è la volta di ‘Study of Falling’, (Universal) a cui ha fatto seguito un lungo tour, sia con band che da solo (‘The Study of Falling Tour’) e ‘Anagnorisis’, pubblicato a settembre 2020 (Artist First).

