THE WHITE BUFFALO + L.A. Edwards: le foto e la scaletta del concerto ai Magazzini Generali di Milano Milano

Foto di Giorgia De Dato

Il concerto dei White Buffalo di questa sera ai Magazzini Generali ha segnato la conclusione del loro tour in Italia, lasciando il pubblico coinvolto in una performance intensa e carica di emozioni. La serata è stata aperta dagli L.A. Edwards, che con il loro sound rock influenzato dal folk californiano hanno saputo scaldare l’atmosfera e preparare il pubblico alla serata. Guidati da Jake Smith, voce e anima della band, i White Buffalo hanno portato sul palco un mix unico di folk, rock e country. I fan italiani hanno potuto vivere da vicino tutta la grinta e la profondità che li rende così amati, con un’energia che ha animato ogni brano.

Clicca qui per vedere le foto dei White Buffalo a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

THE WHITE BUFFALO: la scaletta del concerto ai Magazzini Generali di Milano

Problem Solution

Kingdom For a Fool

Set My Body Free

John Jameson

Into The Sun

This Year

House Of The Rising Sun

Cursive

C’mon Come Up

Joe & Jolene

Come Join The Murder

BB Guns & Dirt Bikes

Oh Darlin What Have I Done

Last Call To Heaven

Stunt Driver

I Got You

The Whistler

Pilot