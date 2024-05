LOREDANA BERTE’: Guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Torino

Foto di Luca Moschini

Il 24 maggio 2024, Loredana Bertè ha incantato il pubblico di Torino con un concerto memorabile al Teatro Colosseo, una tappa del suo “Manifesto Tour” che si è rivelata un trionfo annunciato, con il teatro completamente sold out.

La serata ha offerto un viaggio emozionante attraverso la carriera di una delle voci più iconiche della musica italiana, con una scaletta che ha toccato tutte le corde emotive dei presenti.

L’apertura del concerto con “Dark Lady” ha subito catturato l’attenzione del pubblico, seguito da “Amici non ne ho” e “Il mare d’inverno”, che hanno consolidato l’atmosfera di intimità e connessione tra Loredana e i suoi fan. Con “Non ti dico no” e “Persa nel supermercato”, Bertè ha mostrato la sua versatilità artistica, passando abilmente da ritmi più energici a momenti più riflessivi.

La potente “Cosa ti aspetti da me” e l’intensa “Movie” hanno mantenuto alta l’intensità emotiva dello spettacolo. La struggente “Lacrime in limousine” ha aggiunto una nota di malinconia, mentre “Luna” ha portato un tocco di magia sul palco.

Un momento particolarmente emozionante è stato l’interpretazione di Aida Cooper della cover di “I Still Haven’t Found What I’m Looking For” degli U2, un omaggio sentito e apprezzato dal pubblico. Anche la cover di “Ragazzo mio” di Luigi Tenco ha suscitato grandi applausi, confermando la capacità di Bertè di rendere omaggio ai grandi della musica italiana.

La serata è proseguita con “Ho smesso di tacere”, “Per i tuoi occhi” e la travolgente “Pazza”, culminando nei classici “Dedicato” e “Non sono una signora”, che hanno fatto cantare tutto il teatro. “Sei bellissima” ha chiuso la prima parte del concerto con un’esplosione di emozioni.

Il pubblico, in delirio, ha richiamato Bertè sul palco per un bis altrettanto entusiasmante. “Figlia di…”, “Ninna nanna/…e la luna bussò” e “In alto mare” hanno mantenuto l’euforia alle stelle.

Loredana Bertè ha dimostrato ancora una volta la sua straordinaria capacità di emozionare e coinvolgere, regalando ai fan una serata indimenticabile.

Clicca qui per vedere le foto di Loredana Bertè in concerto a Torino (o sfoglia la gallery qui sotto).

LOREDANA BERTE’: la scaletta del concerto di Torino

Dark lady

Amici non ne ho

Il mare d’inverno

Non ti dico no

Persa nel supermercato

Cosa ti aspetti da me

Movie

Lacrime in limousine

Luna

I Still Haven’t Found What I’m Looking For (Aida Cooper – U2 cover )

Ragazzo mio (Luigi Tenco cover)

Ho smesso di tacere

Per i tuoi occhi

Pazza

Dedicato

Non sono una signora

Sei bellissima

Encore:

Figlia di…

Ninna nanna/…e la luna bussò

In alto mare

Ma il cielo è sempre più blu (Rino Gaetano cover)