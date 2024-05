ENRICO NIGIOTTI: Guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Torino

Foto di Luca Moschini

Enrico Nigiotti ha stregato il pubblico dell’Hiroshima Mon Amour il 9 maggio con il suo “Unplugged – Club Tour 2024”, un concerto intimo ed emozionante che ha ripercorso le tappe più significative della sua carriera.

Abbandonando le grandi produzioni per un’atmosfera più raccolta, Nigiotti ha portato sul palco la sua anima cantautorale, accompagnato da due straordinari musicisti: Mattia Tedesco alle chitarre e Fabiano Pagnozzi alle tastiere.

La scaletta della serata ha spaziato dai successi più noti, come “Baciami Adess” e “Nonno Hollywood”, a brani meno conosciuti, tutti reinterpretati in chiave acustica. Non sono mancati momenti di interazione con il pubblico, con cui Nigiotti ha condiviso aneddoti e riflessioni personali.

Clicca qui per vedere le foto di Enrico Nigiotti in concerto a Torino (o sfoglia la gallery qui sotto).

ENRICO NIGIOTTI: la scaletta del concerto di Torino



L’AMORE E’

NINNA NANNA

NEL SILENZIO DI 1000 PAROLE

COMPLICI

UN ALTRO GIORNO

BACIAMI ADESSO

E SARA’

IN PUNTA DI PIEDI

CAMPARI SODA

NOTTURNA

BOMBA O NON BOMBA

LA RAGAZZA CHE RACCOGLIEVA

NONNO HOLLYWOOD

OCCHI GRANDI

TUO PER SEMPRE



BUONANOTTE

DEVO PRENDERE IL SOLE

Enrico Nigiotti è un cantautore e musicista livornese conosciuto dal grande pubblico per la sincerità e semplicità della sua musica che hanno contraddistinto le sue partecipazioni a importanti programmi musicali televisivi.

L’ultimo grande successo a X Factor, con il brano “L’amore è”, che lo porta fino alla finale del programma conquistando il disco di platino. Ha scritto brani per Laura Pausini, Eros Ramazzotti e Gianna Nannini. Il suo ultimo album “Cenerentola” è stato anticipato dal brano “Complici”, in duetto con Gianna Nannini, presto hit radiofonica tra i brani più trasmessi in radio e disco d’oro.

Nel 2019 ha partecipato alla 69°edizione del Festival di Sanremo con “Nonno Hollywood”, aggiudicandosi il Premio Lunezia per Sanremo come miglior testo in gara e il disco d’oro. Il brano è stato inserito nell’edizione speciale del suo disco di inediti “Cenerentola e altre storie…”. Nel 2020 torna al Festival di Sanremo con il brano “Baciami adesso”.

Nello stesso anno esce il singolo “Para el sol”, mentre nel 2021 esce il singolo “Notti di luna”.