ZANIRA: guarda in anteprima il video “Reason”

Reason è il nuovo brano pubblicato dall’artista Zanira su tutte le piattaforme digitali. Una canzone nata da una improvvisazione con beatbox e dai cori animati dalla loopstation. Il brano è il secondo scritto in inglese che apre le danze al disco d’esordio in uscita a Maggio che conterrà ben due brani in inglese e 5 in italiano.

“Reason è la prima canzone che ho scritto, nata da una improvvisazione. E’ un brano che parla della fugacità di quei momenti di consapevolezza, in cui mi connetto con la parte più profonda di me, in cui tutto diventa improvvisamente più chiaro e piango, per l’emozione di ritrovarmi.”

Zanira Nome d’arte di Irene Zanovello, cantante e autrice di origini varesine classe 1990. Studia il flauto traverso dall’età di 8 anni. A 18 anni, per diversi anni inizia a sperimentare la sua versatilità, nello studio del canto. Dal 2018 al 2020 segue i seminari d’improvvisazione vocale tenuti da Oskar Boldre, conquistando un posto nel suo coro Ancore d’Aria a Milano. Dal colpo di fulmine con le Circle Songs e dalle loopstation, nascono le sue prime canzoni. I primi due brani, scritti in inglese, sono stati prodotti dal musicista e produttore varesino Mattia Tavani, i successivi 5, in italiano, sono stati prodotti da RGB prisma. Il 15 Marzo 2022 è stato pubblicato il primo singolo “Qualcosa di più lento” (produzione RGB prisma). Il 12 Aprile è prevista l’uscita di un secondo singolo “Reason” (produzione Mattia Tavani) che anticiperà l’uscita del disco di esordio “Risvegli” a Maggio.