OVERLOGIC: guarda in anteprima il video “Andrea”

E’ uscito il 9 maggio 2022 “Andrea“, il nuovo singolo degli Overlogic che segue il precedente capitolo “From another world” e anticipa il nuovo EP “Hermes“.

Il progetto di Bologna gioca sul sentimento dell’amore inteso come assoluto. La voglia di amare è un sentimento potente e la canzone lo esprime gia dal suo titolo “Andrea” nome per antonomasia sia maschile che femminile non associato quindi a nessun sesso in particolare.

Da sempre ingestibile e complicato abbiamo cercato di dare la nostra interpretazione sul coraggio di amare senza pregiudizi, senza dover spiegare motivazioni, lasciarsi semplicemente andare.

Overlogic è un duo di musica elettronica composto da Francesco Cavasinni (sintetizzatori, voce) ed Emanuele Orsini (batteria, drum machine). Attivi a Bologna dal 2015 gli Overlogic vivono le prime esperienze volte alla sperimentazione tra post-punk, elettronica e industrial music. Presa consapevolezza dei propri mezzi, nel 2016 il duo esordisce con “From Where?“, un EP autoprodotto che ha permesso l’organizzazione di un piccolo tour tra Emilia-Romagna, Lombardia, Lazio e Campania. Stimolati dai segnali positivi che l’EP aveva lasciato, la band torna in studio con la volontà di realizzare un lavoro più strutturato e completo.

Così nel 2019 terminano le registrazioni di “Delife“, l’album d’esordio del duo, promosso grazie a Urtovox Records e Unomundo Press Agency. Oltre alla stampa italiana, il disco ha avuto accoglienza anche da quella francese richiamando l’attenzione della music agency La Mission. Tra il 2018 e il 2021 Overlogic ha collaborato con la Soul Film Production per la scrittura delle colonne sonore di due docufilm: ‘Alé’ (2018) e ’58bpm’ (2020), disponibili entrambi sulla piattaforma Infinity. A dicembre 2021 esce Into the sparkless night, EP dalle sonorità più cupe e intime, scritto durante i difficili mesi di quarantena. Nel 2022 è prevista l’uscita del quarto EP dal titolo “Hermes“, un concept che oscilla tra musica elettronica e power pop, distribuito da The Orchard e con le edizioni a cura di Hoodooh. A completare il team, il duo è attualmente in collaborazione con l’agenzia booking Altini Cose che curerà il tour estivo 2022.

La formazione live ordierna ha previsto l’inserimento di un terzo elemento, il turnista Lillo Morreale, compositore e chitarrista al servizio del tour Overlogic.

Instagram – https://www.instagram.com/overlogic_/

Facebook – https://www.facebook.com/overlogicduo