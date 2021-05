NEW CANDYS: guarda in anteprima il video “Zyko”

È probabilmente la canzone più infantile del disco, con chitarre deviate sopra ad un ritmo marciante. In un certo senso rompe la cosiddetta “quarta parete” perché il testo si rivolge direttamente al pubblico.



‘Zyko‘ è Psycho scritto in maniera storpiata. L’idea generale della canzone potrebbe associarsi alla frase di Nietzsche: “E coloro che furono visti danzare vennero giudicati pazzi da quelli che non potevano sentire la musica”.

I New Candys si sono formati a Venezia nel 2008. Dopo un EP autoprodotto, nel 2012 esce il primo album “Stars Reach The Abyss” (Foolica), seguito da un tour in UK. Un brano tratto da esso viene incluso nella compilation annuale “The Reverb Conspiracy” dell’etichetta inglese Fuzz Club e della americana The Reverberation Appreciation Society (Levitation Austin). Nel 2015 esce il secondo album “As Medicine” per l’etichetta americana Picture In My Ear e nuovamente per Fuzz Club. Mixato da John Wills dei Loop, riceve apprezzamenti da Simone Marie Butler dei Primal Scream, Stephen Lawrie dei The Telescopes e da Orange Amplification. Seguono tre tour europei che includono il supporto a band come Slowdive, The Vaccines, Savages, Jon Spencer Blues Explosion e la partecipazione a festival tra i quali Secret Garden Party e Liverpool Psych Fest.

Nel 2017 esce il terzo album “Bleeding Magenta” (Fuzz Club / Little Cloud Records) ed il quarto tour europeo include la partecipazione allo SpaceFest a Danzica.



Il riconoscimento internazionale della band si consolida nel 2018, prima con un tour australiano dove suonano da headliner al Sydney e al Melbourne Psych Fest e partecipano all’Adelaide Fringe, poi con un tour degli Stati Uniti e Messico che include una live session alla radio KEXP di Seattle. Si esibiscono, inoltre, al Fuzz Club Eindhoven assieme a The Black Angels e altri e suonano in apertura ai The Brian Jonestown Massacre in Italia. Nel 2019 completano due tour consecutivi con oltre 50 concerti, prima in Europa e poi negli Stati Uniti e Canada. Tra i concerti figurano il Desert Stars Festival a Joshua Tree, Milwaukee Psych Fest, The Echo a Los Angeles, Hotel Vegas ad Austin ed il Mercury Lounge di New York. Il terzo tour Europeo, avvenuto a settembre, ha incluso il Levitation France assiema a concerti con The Warlocks e The Dandy Warhols. Nel gennaio 2020 suonano per la prima volta nella penisola balcanica. Alcuni loro brani sono stati inclusi in episodi della serie televisiva americana “Shameless“.

NEW CANDYS – VYVYD LIVE 2021

Jul 16, IT, Padova – Sub Cult Fest

Aug 6-7, BG, Plovdiv – Electric Orpheus Festival

Oct 30, CH, Lausanne – Croc’ The Rock Festival

Nov 19-20, DE, Berlin – Synästhesie Festival

Dec 1, AT, Salzburg – Rockhouse

Dec 3, CZ, Praha – Bike Jesus

Dec 4, DE, Leipzig – TBA

Dec 6, UK, St Leonards On Sea – The Piper

Dec 7, UK, Liverpool – Phase One

Dec 8, UK, Glasgow – Nice N Sleazy

Dec 9, UK, Manchester – YES

Dec 10, UK, London – The Shacklewell Arms

Dec 11, UK, Brighton – The Hope & The Ruin

Dec 12, FR, Le Havre – McDaid’s

Dec 13, FR, Paris – Supersonic

Dec 16, DE, Köln – Blue Shell

Dec 17, DE, Plauen – Kaffeerösterei

Dec 18, DE, München – Milla

Dec 19, DE, Wien – Arena