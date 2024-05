ANDREA MEDA: guarda in anteprima il video “Come un bambino”

E’ uscito il 9 maggio 2024 su tutte le piattaforme digitali (per Believe Music Italy) il nuovo singolo di Andrea Meda, un nuovo intimo brano per il cantautore lombardo: una canzone introspettiva che ci fa riguardare al passato, quello più profondo, ai momenti dove non avevamo paura di nulla e tutto risultava nuovo e speciale: liberi da ogni convenzione e da ogni ideale.

Come un bambino

Questa canzone l’ho scritta di getto guardando una foto che mi avevano fatto credo negli anni dell’asilo, è una riflessione sul tempo che passa e su come tante volte vorremmo raccontare ai noi stessi del passato come saranno le cose, cosa aspettarsi dalla vita. Dall’altra parte è anche una dedica agli anni dell’infanzia, gli anni dove non si ha paura di nulla perché non si conosce ancora nulla, dove è tutto nuovo e forse gli anni dove siamo più liberi in assoluto di esistere e basta, liberi da ogni convenzione e da ogni ideale. (Andrea Meda)

ANDREA MEDA

Andrea Meda è un musicista e cantautore originario della provincia di Vicenza, dopo essersi avvicinato al mondo della musica verso la fine delle scuole elementari ,grazie all’ascolto di gruppi come Beatles e Oasis, ha avuto diverse esperienze come chitarrista in gruppi musicali dai generi più diversi fra loro, sempre pero’ con il desiderio di fare qualcosa di suo.

Nel 2018 viene chiamato a fare parte di un gruppo tributo a Fabrizio de André e così esplode ancora di più la voglia di scrivere le sue canzoni, infatti, dal 2019 in poi, comincia questo suo progetto solista con la pubblicazione di un EP (“La via di casa“) e a seguire dei singoli: “Senza dire niente” (2021), “Angeli” (2021), “Lo stesso miracolo“(2022), “Finchè aspetterò domani” (2022), “L’ultimo fiore” (2023), “Proteggerò” (2023), “Dove tutto tace” (2023) e “La rivoluzione non esiste” (2024). Il suo stile musicale è una fusione tra il pop e il cantautorato piu’ classico, con un occhio di riguardo per la qualità dei testi.



