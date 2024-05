NADA SURF in concerto il 7 Dicembre 2024 a Milano

Il 7 dicembre 2024 i Nada Surf, storica band dell’alternative rock, tornano in Italia per un’unica data al Santeria Social Club di Milano per presentare il nuovo album “Moon Mirror” in uscita per New West Records. “Moon Mirror” è anticipato dal primo singolo “In Front of Me Now”, già disponibile su tutte le piattaforme streaming.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/4dJQD1m

I Nada Surf nascono nel 1990 da Matthew Caws e Daniel Lorca, due universitari di New York che una volta laureati fondano un gruppo insieme a un professore arrivando, qualche anno dopo, a concepire la band attuale. Sei anni dopo arriva il primo album “High/Low”, che si rivela una gemma dell’indie rock nonché un successo clamoroso grazie al singolo “Popular”: ciò permetterà alla band di poter realizzare il suo primo tour europeo. Da qui i Nada Surf continuano a girare il mondo tra tradimenti discografici che ritarderanno l’uscita del secondo album di ben due anni e l’affetto del pubblico europeo, in particolare quello francese, che continua a crescere gradualmente senza dare segni di cedimento.

L’ultimo album della band risale al 2020: pubblicato nel pieno della pandemia “Never Not Together” è un album maturo, incentrato sui temi dell’interconnessione e dei rapporti umani.

NADA SURF

7 DICEMBRE 2024

SANTERIA SOCIAL CLUB – MILANO

