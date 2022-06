NAMIDA: guarda in anteprima il video “Estate di merda”

A poche settimane di distanza dall’irriverente “A.I.P.”, Namida torna con “Estate di merda”, brano dalle sonorità indie rock che racconta la frustrazione di un’estate vissuta nella provincia, senza la possibilità di scappare dalla sua noiosa routine. La voce incisiva e graffiante dell’artista vuole gridare al mondo un coro intergenerazionale dal sapore punk che rivendica la voglia di divertirsi, esplorare il mondo, fare esperienze nuove: in una parola, vivere.

Nel video, per la regia di Riccardo Sammartini, l’artista deve fare i conti con sé stessa: girato all’interno di un centro sportivo, che richiama subito alla mente il divertimento e un grande via vai di persone, si trova invece da sola, con l’eco degli spazi vuoti e solo la sua canzone che risuona.

«Due anni di fermo immagine. Due anni di canzoni che non potevano essere ballate, urlate, condivise. Chi ci restituisce il tempo perso? I baci al parco, al mare, ad un concerto? I viaggi di maturità? i diciott’anni mai festeggiati?» sottolinea Namida.

Con “Estate di merda”, l’artista dimostra una volta in più la sua grande capacità di portare l’ascoltatore nel suo mondo, attraverso testi pieni di suggestioni e immagini quotidiane. Il brano è scritto dalla stessa Namida e prodotta da Davide Maggioni.

Claudia Pregnolato, in arte Namida, è una cantautrice “Punk Rock” dal sapore internazionale. Artista pungente, riesce a mixare cattiveria e dolcezza allo stesso tempo, trasportando chi la ascolta in un viaggio fatto di istinto, colori ed emozioni contrastanti. La sua voce calda e potente è il marchio di fabbrica del suo primo progetto discografico che tocca sonorità sperimentali senza dimenticare però, la melodia italiana. Appassionata di musica fin da piccola, all’età di 14 anni partecipa alle selezioni regionali del Tour Music Fest. Nel 2018 è stata semi-finalista al Festival di Castrocaro e nel 2019 finalista al Festival Show. Partecipa a concorsi nazionali con ottimi risultati, uscendo vincitrice al Festival di Cittadella 2019. Nel 2019 per la prima volta, affronta con entusiasmo l’esperienza di Area Sanremo, presentando il suo singolo “ Ti amo e non lo sai ” scritto per lei da Asia Sagripanti, finalista di The Voice of Italy 2018, Fabio Coppini e Davide Maggioni, classificandosi 14^. Nel 2020 è stata finalista al Festival Show e finalista al Festival NY canta. Il 2021 la vede come una degli otto finalisti del Festival di Castrocaro 2021 e vincitrice di Area Sanremo 2021. Attualmente è impegnata nella realizzazione del suo primo album.

