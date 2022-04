L’ULTIMA FILA: guarda in anteprima la live session di “Mal di mare”

“Per questo brano pensavamo fosse necessario suonare dal vivo, in un luogo asettico e luminoso, e ricreare al meglio la sensazione che “Mal di mare” vuole trasmettere; soffiargli dentro una nuova vita, per vivere davvero e smettere di galleggiare.”

“Mal di mare” è una raccolta di pensieri e domande: al centro, un vissuto che corrode e un pensiero che ci trascina verso quel fondale che, come nel mito di Pandora, custodisce la nostra rinascita. Il brano è il secondo estratto dal nuovo atteso disco di inediti della band, la cui pubblicazione è prevista per maggio 2022: un brano che, dopo “I vestiti più leggeri”, conferma l’anima alternative pop de L’ultima fila, da anni impegnata in una profonda ricerca sonora.

Registrato da Pierluigi Braca presso il River Loft del Lanificio 159, Roma

L’ultima fila nasce a Roma nel 2016, dall’incontro tra esperienze, stili e studi diversi, come necessità di un altro punto di vista. Le idee cominciano a mescolarsi e in poco tempo si delineano i tratti distintivi del gruppo: i suoni, le ritmiche, le armonie e le parole.

Tra condivisione, coraggio di sperimentare e attenzione ai particolari, la band crea i primi brani con l’intenzione e la necessità di dare una propria visione del mondo attraverso la musica.

Nel febbraio 2017 esce “Monologhi muti”, il primo Ep in studio, a cui seguono riconoscimenti e un’intensa attività live: dalla selezione Meeting del Mare 2017 alla partecipazione reHub in Reset Festival Torino 2017, passando per il Roccalling 2017 (che hanno vinto), il premio Mauro Carratta 2017 (secondo posto), il Rock on Parade di Radio Rock (secondo posto) e il MEI 2017 (finalisti).

L’anno dopo il quartetto si ferma per raccogliere nuove idee, accomodare i cambiamenti, ricalibrare e intrecciare le influenze e scrivere il primo disco. “Contro di me” è il primo frutto di questo lavoro, uscito a maggio 2021, a cui seguono, nel 2022, “I vestiti più leggeri” e “Mal di mare”.

L’ultima fila è: Marco D’Andrea, Pasquale Dipace, Lorenzo Di Francia, Giacomo Turani.