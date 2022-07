DENISE: guarda in anteprima il video “Le Parole”

LE PAROLE è il nuovo singolo di DENISE, in uscita il 4 luglio per Bulbart e accompagnato dal video ufficiale. Dov’è finito il mare, terzo disco dell’artista, arriva finalmente dopo dodici anni dal precedente Uninverse è il primo album con brani in italiano, svelandosi così sfumature inedite del suo progetto musicale. Le otto canzoni, registrate alla Goldmine Records, sono un iceberg di rivoluzione, uno schiaffo di emozioni indomabili

Le parole è la prima performance costruita sui brani del nuovod isco. L’intenzione è quella di proporre in totale nove capitoli musicali, tanti quanto i brani contenuti nell’album, per esprimere in modo del tutto simbolico il core emotivo del nuovo lavoro musicale di Denise.

“Le parole nasce dall’idea di fare un parallelismo tra gli aghi utilizzati nel processo della tecnica di agopuntura e le parole appunto le quali una volta ascoltate, soltanto rimanendo sottopelle riescono ad agire sul nostro substrato di coscienza. Esse arrivano alle nostre orecchie e dopo un primo fastidio, dolore o talvolta piacere, è la loro permanenza in noi a scatenare nuove consapevolezze.” (Denise)

Denise Galdo nasce nel 1986 a Salerno e fin da piccola sperimenta la sua vena creativa in svariate forme: dipinge, suona, canta, scrive. Nel 2005, con un pugno di canzoni scritte e registrate home made, realizza per gioco una prima demo: ANESTHETICWAVE PROJECT.

Nel giro di pochi anni, tra mini-tour e partecipazioni a svariati concorsi (Arezzo Wave Campania, Six days sonic madness Campania selected, Destinazione Neapolis 2006 e altri) inizia a collezionare opening di tutto rispetto con importanti nomi del panorama nazionale ed internazionale come Sara Lov, Castanets, Giorgio Canali, Marco Parente, Meg, Perturbazione.

Nel 2009 arriva “Carol of wonders ep”, prodotto dalla MEMORY MEN e distribuito dalla Venus. Il disco viene accolto con plauso e riscuote un ottimo successo tra i critici di settore, ma soprattutto le dà lo slancio definitivo per la realizzazione del primo album: nell’autunno del 2010 nasce dodo,do! (dist. Alkemi records/Ala Bianca). Dodici tracce inedite arrangiate in modo originale generando “un pop-folk” in cui Denise si sguazza in arrangiamenti sognanti, distinti dall’uso di strumenti particolari come autoharp, theremin, harmonika, toy piano. Il primo singolo Burning Flames entra nella 50songs di Radio Deejay e nella classifica dei 50 brani più trasmessi dalle radio italiane. Il secondo, Sunny Lovers, accompagnato da un video diretto da Lorenzo Vignolo, passa in anteprima sul sito di Radio Deejay. Dopo qualche mese Denise viene scelta da MTV come artista del mese all’interno del progetto New Generation ed è ospite del programma Hit List Italia.

Reduce da oltre cento concerti nei club di tutta Italia, nonché ospite di diversi festival in giro per la penisola, Denise apre anche l’unica data italiana di Suzanne Vega e varca i confini nazionali con un tour europeo. In estate sbarca a Senigallia dove si esibisce insieme al maestro Stefano Bollani in occasione del Cateraduno e poi vola ad Urbino dove suona con il duo norvegese Kings Of Convenience.

A distanza di due anni arriva Uninverse, secondo lavoro di Denise distribuito da Alkemi records/Ala Bianca. Nascono canzoni che raccontano dell’armonia con la natura che l’uomo nei secoli ha perso, la capacità di amare se stesso e di essere parte del “tutto”, parte dell’universo intero. Rain, il primo singolo cavalca su tutte le radio italiane di maggior rilevanza come Radio Deejay e Kiss Kiss Italia ed il video, girato a New York in compagnia del regista Stefano Poletti, viene trasmesso da tutte le maggiori emittenti televisive italiane. Denise intraprende così un nuovo tour italiano che la vede in una veste più grintosa accompagnata dalla nuova band formata dagli amici musicisti tra cui anche Luca Urbani dei Soerba e Nicodemo cantautore, già al fianco di noti artisti italiani come Garbo e Raffaella De Stefano. Il 2013 si conclude artisticamente con un’apertura al concerto della nota artista islandese Emiliana Torrini ai Magazzini Generali di Milano con la collaborazione sul palco del talentuoso Chris Pescosta.

“Dov’è finito il mare” è il nuovo album, in arrivo finalmente dopo dodici anni da Uninverse.