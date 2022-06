BLVRD: guarda in anteprima il video “Dammi un’ora”

Da oggi, in anteprima esclusiva su RockON, il video di DAMMI UN’ORA, il singolo d’esordio di BLVRD, un brano travolgente, in equilibrio perfetto tra rap e pop.

BLVRD racconta: Inizialmente volevo ricreare l’idea di una grande festa stile americano, in un villa con piscina, come quelle che si vedono nei film con i quali sono cresciuto. Ma poi ho scelto di fare una cosa che mi rappresentasse nella realtà: pochi amici stretti in una piccola casa a bere, per poi svegliarmi malissimo e ripensare a tutte le cose che mi fanno soffrire.

Forte della sua palpabile urgenza espressiva, di anni di freestyle e di una significativa esperienza negli States, il songwriter romano dichiara fin da subito la sua cifra: uno stile diretto, tra hip hop e cantautorato, che non rinuncia a contaminazioni punk-rock.

Arrangiato e prodotto da Fabio Garzia, in arte Mustrow, DAMMI UN’ORA è un brano autobiografico, una lettera aperta dedicata alla persona amata, all’interno della quale BLVRD parla dei suoi difetti, per chiedere un nuovo punto d’incontro.

Con DAMMI UN’ORA BLVRD traduce in musica il suo percorso umano, unico vista la giovane età, e le infinite sfumature delle relazioni che ha potuto esplorare negli anni, a partire da un’innegabile sensibilità.

Davide Capra, in arte BLVRD, nasce a Roma il 22 agosto 1994, in un ambiente popolare, tra i quartieri di Trastevere e Monteverde.

Durante gli anni al Liceo Classico Manara si appassiona al rap/freestyle e si esibisce in diverse gare del panorama underground romano. Si esibisce per la prima volta di fronte a un pubblico, in apertura a vari artisti.

Dopo aver caricato online i primi brani, sotto lo pseudonimo di RAM, le difficoltà economiche della famiglia lo portano ad abbandonare il sogno musicale: all’età di 16 anni si trova costretto a dover lavorare la sera e frequentare la scuola di giorno. Decide quindi di concentrarsi sulla scuola, il lavoro e la sua passione per il football americano. Quest’ultimo, grazie ad una borsa di studio della Federazione Italiana, gli permette di frequentare un college in Florida. L’esperienza negli USA influenza molto il suo stile musicale. Purtroppo, al termine della borsa, non avendo possibilità di rimanere negli States, è costretto a tornare a Roma. I problemi finanziari della famiglia diventano enormi, fino allo sfratto esecutivo dalla casa popolare nella quale abitavano a Donna Olimpia. Davide si ritrova a dormire dagli amici, a volte in macchina di qualcuno, a volte per strada, finché non decide di vivere nel cantiere di una villetta in costruzione fuori Roma. Nonostante tutto non smette di scrivere e, senza una vera casa, cerca di sopravvivere ogni giorno come può.

Trova un lavoro, si rimette in carreggiata, quindi decide di inseguire il sogno che era stato costretto a mettere da parte. Nell’agosto 2021 conosce il producer Mustrow, con il quale inizia un percorso musicale vero e proprio. Nasce così BLVRD tra rock, rap, pop e tutto quello che ha caratterizzato la vita di questo artista.

CREDITS

Video by SUN DOJO

Musica e testo di BLVRD

prodotto da MUSTROW