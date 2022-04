BEA DE BENI: guarda in anteprima il video “Solo tu sai”

Venerdì 22 Aprile è uscito ‘Solo tu sai’, il nuovo singolo della cantautrice gardesana dai Bea de Beni, distribuito su tutte le piattaforme digitali e nelle radio italiane. ‘Solo Tu Sai’ è un brano pop/indie che nella sua leggerezza e ariosità tratta di argomenti profondi come la dipendenza affettiva, l’abbandono e la manipolazione emotiva. Quando finisce una relazione, l’emozione più difficile da affrontare è il senso di vuoto, tra dubbi e insicurezze. La frase “mi verrai a cercare”, si riferisce alla tentazione di ricadere in una cattiva abitudine, emblema di quando si vorrebbe uscire da una dipendenza ma è spesso la nostra mente a controllare noi stessi e a trattenerci.

«questo brano ha un enorme significato per me – dichiara Bea de Beni – ogni frase è ispirata a diverse esperienze che mi hanno aiutata a crescere e a diventare la persona che sono oggi. Al primo ascolto può sembrare che racconti solamente di una relazione finita in malomodo, in realtà il brano nasconde un significato più complesso; non sempre chi ci è vicino vuole il nostro bene e mi riferisco a quelle persone che per splendere hanno bisogno di spegnere chi gli sta accanto. Il messaggio che voglio trasmettere è quello di non permettere a niente e nessuno di giocare con le altrui fragilità facendoti sentire debole.».

Bea De Beni nasce a Brescia il 10 Gennaio del 2001. All’età di 14 anni inizia con lezioni di canto moderno e chitarra acustica. Inizia a scrivere i primi inediti in inglese nel 2018 collaborando con una band pop-rock.

Nel 2020 Bea decide di intraprendere un percorso solista e nel 2021 pubblica il suo primo singolo intitolato “Alright”. In Febbraio 2022 partecipa a Casa Sanremo presentando l’inedito ‘Solo Tu Sai’.

L’obiettivo di Bea è quello di continuare il suo percorso musicale proponendo altri nuovi brani inediti arrangiati con l’ukulele.

