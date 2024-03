BIG RIVER: guarda in anteprima il video “When We Dance”

Esce venerdì 22 marzo ‘When We Dance’, il nuovo singolo dei Big River, che anticipa l’uscita del nuovo album di inediti in uscita ad aprile. Un’intensa e costante attività live li ha portati ad attraversare Italia, Germania, Svizzera, Slovenia e Croazia evolvendo il loro stile di matrice classic e southern rock in un alt

country dai tratti sperimentali.

Il nuovo singolo ‘When We Dance’ descrive il desiderio di liberare il corpo e la fantasia attraverso il ballo. E’ un invito a prender parte alle feste assecondando il proprio stile e autenticità, lasciandosi attraversare dalla musica e danzando disinibito, come se nessuno ti stesse guardando.

I Big River dichiarano: «L’album che uscirà conterrà nove brani e, per anticiparlo, abbiamo scelto ‘When We Dance’ perché rappresenta per noi il modo migliore per entrare nelle atmosfere create in studio di registrazione assieme al produttore Fabio ‘Bronski’ Ferraboschi. Crediamo sia il brano giusto per sperimentare l’evoluzione della nostra sonorità, dove l’elettronica giocherà un ruolo ancora più centrale rispetto al lavoro precedente.».

Il videoclip di ‘When We Dance’ è stato realizzato ricostruendo l’ambiente e l’atmosfera di una discoteca anni ’70, dove impavidi e avvenenti ballerini si lanciano in balli sfrenati liberamente interpretati al centro della pista, sull’onda dell’entusiasmo rappresentativo dell’epoca della ‘Febbre del Sabato Sera’.

Il videoclip è un’autoproduzione dei Big River in collaborazione con SlowMotion Studio (BO).

BIG RIVER

Big River è una band attiva dal 2016 che costruisce il proprio sound attraverso

un’intensa attività live attraversando l’Italia, giungendo fino in Germania, Svizzera,

Slovenia e Croazia. Di chiara matrice classic rock e southern rock il duo evolve la propria visione della musica americana arricchendola con una dose di elettronica aggiungendo synth, loopstation e batterie elettroniche dando vita ad un sound innovativo tra il classico e lo sperimentale.

La discografia dei Big River si compone di ‘Live Experience’ (2017), ‘Girl with Nails Painted Black’ (2021) e ‘Mustang Hood’ con uscita prevista per aprile 2024.

www.facebook.com/bigriverbandofficial

www.instagram.com/bigriverbandofficial