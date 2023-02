Back on Track: intervista a EAGLE-EYE CHERRY

Oltre a regalare ai fan l’esibizione di alcuni suoi successi senza tempo, fra cui la celebre “Save Tonight” – che proprio quest’anno celebra il suo 25° anniversario – l’artista porterà sul palco i nuovi brani dell’album uscito lo scorso ottobre “Back on Track”.

Abbiamo colto l’occasione per fargli qualche domanda!

Come sei diventato un musicista professionista e come hai iniziato la tua carriera?

La musica è stata parte della mia vita fin dal primo giorno, dato che mio padre era un musicista jazz (Don Cherry). Ho iniziato a suonare la batteria da giovane e da adolescente, durante il liceo, ho cominciato a suonare in diverse band a New York. Successivamente ho cominciato a scrivere canzoni e ho iniziato a sentire che volevo fare qualcosa di mio. Alla fine sono finito a Stoccolma e ho firmato con un’etichetta indipendente. Non pensavo che ciò mi avrebbe portato ad avere un disco pubblicato in tutto il mondo in meno di due anni… ma è successo.

Qual è stato il momento più emozionante della tua carriera musicale?

Ho avuto così tanti momenti nella mia carriera che è molto difficile sceglierne solo uno. Ma la cosa che ho sempre sognato era di andare in tour e suonare in tutto il mondo. Amo l’esperienza di suonare concerti e condividere la musica con i miei fan.

Hai recentemente pubblicato il tuo nuovo album “Back on Track”. Cosa rappresenta per te?

Rappresenta il tornare sulla giusta strada. Ho preso una pausa molto lunga dal mondo della musica e non ero nemmeno sicuro di tornare. Pensavo di lavorare di più dietro le quinte come autore e produttore. Ma mi mancava troppo l’esperienza dal vivo… volevo tornare in tour. Ho scritto un album con canzoni fatte per essere suonate. Quando le ascolti dal vivo, capisci di cosa sto parlando.

Nel 2023 celebrerai il 25º anniversario del tuo primo album “Desireless”. Come ti senti? Quanto diresti di essere cambiato da “Desireless” a “Back on Track”?

Sono stupito di come siano passati tanti anni, ricordo tutto come se fosse ieri. Quando ho fatto Desireless, non sapevo davvero chi fossi musicalmente. Durante la creazione dell’album ho trovato il mio suono e alla fine delle registrazioni sapevo chi ero. Ora quando scrivo, so esattamente cosa sto facendo e ho più esperienze di vita da cui trarre ispirazione per scrivere canzoni. Abbiamo registrato Back On Track subito dopo aver finito il nostro ultimo tour, volevo catturare il suono e l’energia dal vivo.

Qual è stata l’ispirazione dietro il tuo più grande successo, “Save Tonight”?

Ho scritto “Save Tonight” un pomeriggio. Quando ho creato il ritornello, ho subito capito che fosse una buona canzone, ma non avevo idea di aver scritto un successo. L’ironia è che la canzone parla di dover andarsene e lasciare alle spalle la persona amata. Quando “Save Tonight” è diventata un successo, la mia vita è diventata come la canzone, viaggiavo costantemente e lasciavo la mia ragazza alle spalle.

Come descriveresti il tuo stile musicale e come è evoluto nel corso degli anni?

Solitamente descrivo la mia musica come pop rock. Quando ascolto le mie prime registrazioni, a volte mi sento frustrato perché le canzoni sono migliorate dopo che abbiamo cominciato a suonarle dal vivo, gli arrangiamenti sono migliori. Le canzoni di questo album sono già lì, quindi quando le ascolterò in futuro non penserò a come avrei dovuto registrare diversamente.

Quali sono i tuoi progetti futuri come artista e cosa vorresti che i tuoi fan sapessero del tuo lavoro in corso?

Dopo questo tour europeo farò promozione per l’album e poi non vedo l’ora di partecipare ai festival estivi. Sto già lavorando alla scrittura delle canzoni per il prossimo album!