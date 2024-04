PEARL JAM: è uscito il dodicesimo album “Dark Matter”

Fuori ora “Dark Matter”, l’atteso nuovo album dei Pearl Jam disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico nei principali store. La focus track è “Wreckage”, uscita mercoledì 17 aprile.

Il dodicesimo album in studio della band, composto da 11 tracce, si apre con la frenetica “Scared of Fear” fino all’ottimistica conclusione con “Setting Sun”. Attraverso questi undici brani tutti i componenti dei Pearl Jam mostrano la loro forma musicale migliore. Un’ondata di energia sottolinea questo lavoro, amplificata da ritmi serrati, assoli di chitarra vertiginosi e una vocalità unica. La produzione è stata affidata ad Andrew Watt, produttore vincitore del Grammy® Award. Il design della cover è stato commissionato ad Alexandr Gnezdilov che l’ha realizzata utilizzando la tecnica del light painting.

“Dark Matter” segna la prima uscita della band a quattro anni dall’acclamato Gigaton (2020).

“Dark Matter” è disponibile negli store principali nei formati CD standard, CD Deluxe, LP standard, LP in versione esclusiva per lo store di Universal e uno speciale bundle che comprende il vinile standard e il 45 giri del singolo “Dark Matter”. A questi si aggiungono due vinili esclusivi, acquistabili rispettivamente presso Discoteca Laziale e Feltrinelli.

Sul nuovo progetto discografico i Pearl Jam hanno dichiarato:

“Vi consiglio di ascoltarlo ad alto volume, molto alto.” – Eddie Vedder

“Siamo orgogliosi del nostro dodicesimo figlio dopo 33 anni di attività. Quindi, sedetevi, chiudete gli occhi per il primo ascolto, assorbite i suoni e le parole e interpretateli individualmente.” – Jeff Ament

“Per questa produzione siamo stati insieme nella stessa location, con Andrew, e ci siamo confrontati mentre suonavamo.” – Mike McCready sul processo di registrazione

“È ancora creare arte con i tuoi amici. Questo mi entusiasma sempre. La collaborazione e il mix di essere parte di qualcosa di cui non hai il controllo ma in cui sai di avere un ruolo, è un luogo divertente in cui creare. Ed è ancora divertente suonare, come se fossimo bambini.” – Stone Gossard sulla collaborazione tra la band

“Andrew capisce davvero l’importanza della performance in studio, che è un po’ il mio modo di operare, quindi abbiamo instaurato un ottimo rapporto di lavoro fin dal primo giorno.” – Matt Cameron sul lavoro con Andrew Watt

I Pearl Jam hanno inizialmente preparato il pubblico per “Dark Matter” con l’omonima title track. Il brano è salito al primo posto della Mainstream Rock Airplay Chart di Billboard, dove è rimasto per tre settimane, conquistando la prima posizione della band in questa classifica dal 1998. Ha raggiunto anche il primo posto della Billboard Rock & Alternative Airplay Chart.

Il disco è stato anticipato anche dai brani “Running”e “Wreckage”.

Martedì 16 aprile il progetto discografico è stato protagonista di una listening experience al cinema, un’anteprima globale in oltre 45 paesi, tra cui l’Italia. “Pearl Jam – Dark Matter – Global Theatrical Experience – One Night Only” è stato un immenso successo, con molti cinema sold out che hanno offerto proiezioni bis.

“Gigaton”, l’ultimo progetto musicale dei Pearl Jam, uscito nel 2020 – anno in cui il gruppo ha festeggiato 30 anni di esibizioni live – e accolto con tanto entusiasmo dalla critica e dai fan di tutto il mondo, ha debuttato in Italia #1 della classifica FIMI dei dischi più venduti della settimana e nella Top 5 della Billboard Top 200.

Nel 2021 è nato un coinvolgente hub creativo dedicato alla band al cui interno è presente una raccolta digitale di musica dei Pearl Jam. Il catalogo digitale è stato realizzato con i tour preferiti dei fan durante il 2000, 2003, 2008 e 2013, pensato per suscitare l’interesse del pubblico oltre che dare anche accesso a questi contenuti alle nuove generazioni nate nell’era dello streaming.

Per celebrare l’uscita del nuovo album i Pearl Jam inizieranno a maggio di quest’anno il loro tour mondiale “Dark Matter World Tour 2024” con il quale arriveranno anche in Europa.