I PEARL JAM celebrano il 30º anniversario di “VS.”

Disponibile in digitale la nuova versione in audio spaziale dell’album “Vs.” dei Pearl Jam. Il gruppo e Legacy Recordings, la divisione catalogo di Sony Music Entertainment, commemorano il 30º anniversario del secondo album della band con una serie di edizioni speciali.

Dal 17 novembre la nuova versione sarà disponibile nei seguenti formati vinile 1PL trasparente, vinile 2LP nero, digitale e per la prima volta in Atmos.

Il pre-order dell’album è disponibile al seguente link: https://pj.lnk.to/versusPR.

I Pearl Jam hanno fatto il loro ingresso nel 1991 con “Ten“, emergendo in modo inaspettato come una delle band più amate nell’universo della musica rock e nella cultura in generale. Il gruppo con l’album “Vs.” si sono spinti oltre, scavando più a fondo e consegnando un’opera oscura e dinamica composta da 12 tracce. Questo album è stato guidato da classici indelebili come la profondità emotiva di “Daughter“, la nostalgia acustica di “Elderly Woman Behind The Counter In A Small Town“, la furia primitiva di “Blood” e la pura catarsi di “Leash“. Esplorando un viaggio che va dall’esplosione di “Go” alla commovente liberazione di “Indifference“, “Vs.” ha rappresentato una profonda esplorazione dell’insicurezza e dell’incertezza di fronte a una fama non desiderata. Il disco affronta temi pesanti come abusi e disturbi dell’apprendimento neurodivergente, sfida apertamente l’ossessione americana per le armi e la brutalità della polizia e affronta il tema del suicidio senza alcuna esitazione. In mezzo a tutto ciò, l’album è riuscito persino a far filtrare la luce attraverso le crepe, regalando al mondo alcuni degli inni più amati del gruppo.

La musica è un mezzo incredibilmente potente per raccontare una storia. Ma la cosa migliore è che devi alzarne il volume. Si suppone che si ascolti forte. Farei qualsiasi cosa pur di stare intorno alla musica. Non dovreste nemmeno pagarci. “Vs.” è il suono di una band che non compromette il suo messaggio o significato. È il momento in cui la marea ha veramente cambiato direzione, Eddie Vedder in un’intervista del 1993 con Rolling Stone a cura di Cameron Crowe.

“Vs.” è il primo di molti album prodotti da Brendan O’Brien, dando inizio a una collaborazione che dura da tre decenni con il produttore. Appena uscito, “Vs.” ha infranto i record, vendendo oltre 950.000 copie nei primi cinque giorni nei negozi, superando le vendite dell’intera top ten di Billboard messa insieme. Ha conquistato il primo posto nella rispettiva classifica per cinque settimane, registrando la più lunga permanenza al vertice di qualsiasi album dei Pearl Jam fino ad oggi. Ha detenuto il record per “la maggior quantità di album venduti nella prima settimana” per i successivi cinque anni e ha stabilito il record per “le vendite di vinili nella prima settimana“, che sarebbe durato per i successivi 20 anni. Con oltre 10 milioni di copie vendute in tutto il mondo, “Vs.” è diventato 7 volte disco di platino negli Stati Uniti. Nel frattempo, “Daughter” ha raggiunto lo status di platino RIAA, mentre “Elderly Woman Behind The Counter In A Small Town” ha ottenuto il disco d’oro.