Underdog: torna il contest per suonare al Lumen Festival di Vicenza

Dopo aver annunciando non una ma ben due edizioni estive (23-26 giugno a Vicenza e 22-24 luglio a Bassano del Grappa), il Lumen Festival dà il via alla seconda edizione del concorso che permetterà a 6 giovani artisti di suonare sul proprio palco. Si tratta dell’Underdog Music Contest, che l’anno scorso alla sua prima edizione ha fatto esordire il talento made in Vicenza gIANMARIA, poi finalista del talent show XFactor a fine 2021 e tra poco in giro per l’Italia con un tour nei principali club quasi ovunque sold out.

Il nome del concorso deriva dal gergo sportivo, in cui l’underdog è il concorrente dato per sfavorito dai pronostici. Una situazione alla “Davide contro Golia”, in pratica. Ma con l’accento posto sul fatto che poi a vincere è stato Davide, perchè la storia è costellata di bellissime rivelazioni. Allo stesso modo, nella musica di oggi alle volte basta poco per farsi notare e finire sulla bocca di tutti.

Come racconta Matteo Graser, direttore artistico del festival: «Il contest nasce con lo scopo di scovare gli artisti emergenti piùinteressanti e di portarli sul palco degli eventi targati Lumen Festival, per dare loro visibilità stando a fianco di artisti più noti. In un periodo in cui le occasioni di suonare dal vivo si sono fatte piuttosto rare, vogliamo dare a chi lo merita la possibilità di esibirsi. Certo, i social e lo streaming musicale hanno permesso a tanti artisti di farsi notare anche in assenza di concerti. Ma chi ama la musica sa perfettamente che il live non si può sostituire: è e sarà sempre parte integrante di questo mondo». Nella scorsa edizione, gli artisti selezionati tramite il contest hanno avuto la possibilità di suonare sullo stesso palco su cui appena dopo di loro sono saliti artisti del calibro di Madame, Fast Animals and Slow Kids, Psicologi, Mecna e Margherita Vicario.

Insomma, un’occasione unica per farsi conoscere e per muovere i primi passi nel mondo della musica dal vivo.Le iscrizioni si chiuderanno venerdì 22 aprile, mentre gli artisti selezionati saranno annunciati venerdì 13 maggio. Per iscriversi non è previsto alcun costo, ma solo la compilazione di un form online sul sito di Lumen Festival, tramite il quale inviare un brano per la valutazione. Sono accettate candidature sia da solisti (cantautori, rapper), che da band, che da DJ.

https://www.lumenfestival.com/underdog/

Foto di Arianna Carotta