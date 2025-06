CAMELIA: ascolta in anteprima il primo LP “Fuori Fuoco”

«“Fuori fuoco” è il primo LP di Camelia. Una somma perfetta di sentimenti e passioni che parlano di un’anima che sogna e trascrive il suo sentire nei testi dei suoi pezzi. In questo disco sono concentrate due realtà vissute, quella in Germania e quella in Italia. La prima è al centro di alcuni brani e alcune sensazioni che parlano di club e di attimi fuggenti, la seconda è legata al passato, ad una malinconia e all’incapacità di staccarsi da un amore che ti tiene ancorato.

L’album si intitola “Fuori fuoco” perché con questi brani l’artista prova a guardarsi da fuori per comprendersi, anche se ancora non riesce a capirsi completamente e si vede sfocata, in bilico tra due realtà e due vissuti che ancora devono risolversi.»

Arianna Casano, in arte Camelia, cresce nella provincia ligure e nel 2021 lancia il suo primo progetto musicale solista, spinta dalla necessità di comunicare tramite musica la sua interiorità. Camelia è un’artista e cantautrice di 25 anni che, con la collaborazione del produttore Edo Nocco, scrive brani che viaggiano tra melodie pop e sonorità elettroniche. Le ultime trovano ispirazione dai suoi viaggi all’estero, in particolare dal suo periodo trascorso in Germania, luogo chiave per le storie di alcuni suoi testi.

Il suo ultimo singolo si intitola “Birra” feat. Davide Diva.

Attualmente è al lavoro per l’uscita del suo primo EP, in collaborazione con Costello’s Agency.

