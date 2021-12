TONY HADLEY: quattro concerti a Trento, Padova, Trieste e Brescia

Nato e cresciuto a Londra, Tony Hadley pensava che il suo futuro fosse in medicina fino a quando, da ragazzo, vinse una gara di canto e decise che la sua vocazione era cantare… il resto è storia! Tony ha guidato la mitica band degli Spandau Ballet che ha avuto numerosi singoli e album di successo planetari, tra i quali, l’epico Through the Barricades, il numero uno internazionale True, e il tema non ufficiale delle Olimpiadi di Londra Gold, canzoni amate da intere generazioni in tutto il mondo.

LUNEDÌ 13 Dicembre 2021 – TRENTO, Teatro Auditorium Santa Chiara

MARTEDÌ 14 Dicembre 2021 – PADOVA, Gran Teatro Geox

MERCOLEDÌ 15 Dicembre 2021 – TRIESTE, Politeama Rossetti

VENERDÌ 17 Dicembre 2021 – BRESCIA, Gran Teatro Morato

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/tonyhadley2021

Premiato con una medaglia d’oro dalla British Academy of Composers and Songwriters e autentica icona musicale degli anni ’80, Tony Hadley si è guadagnato l’encomio di essere uno dei più grandi e autorevoli cantanti nella storia della musica pop mondiale, ancora pieno di passione e urgenza di comunicare.

A grande richiesta torna in Italia per un mini tour di quattro concerti teatrali – organizzato da VignaPR in collaborazione con Imarts – che prende il via lunedì 13 dicembre, da Trento al Teatro Auditorium Santa Chiara, poi il 14 approda al Gran Teatro Geox di Padova, il 15 al Politeama Rossetti di Trieste e infine venerdì 17 dicembre al Gran Teatro Morato di Brescia: Tony Hadley condurrà il proprio pubblico in un meraviglioso viaggio nel tempo, interpretando tutti i grandi successi degli Spandau Ballet che lo hanno reso un’autentica icona della musica mondiale, fino ad arrivare alle canzoni dei suoi album solisti, passando per uniche re-interpretazioni di canzoni dei suoi artisti preferiti come i Queen, The Killers e tanti altri.

“Performing songs from his albums and the greatest hits of Spandau Ballet”

